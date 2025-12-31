Volver | La Tecla Municipios 31 de diciembre de 2025 BOLIVAR

Bali Bucca despidió el año corriendo 40 kilómetros para cumplir agenda de gestión

El intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, despidió hoy 31 el año con una acción poco habitual: corrió 40 kilómetros desde la ciudad cabecera hasta la localidad de Hale para ir a trabajar, reafirmando su perfil ligado al deporte, la disciplina y la gestión territorial.

