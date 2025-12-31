31 de diciembre de 2025
BOLIVAR
Bali Bucca despidió el año corriendo 40 kilómetros para cumplir agenda de gestión
El intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, despidió hoy 31 el año con una acción poco habitual: corrió 40 kilómetros desde la ciudad cabecera hasta la localidad de Hale para ir a trabajar, reafirmando su perfil ligado al deporte, la disciplina y la gestión territorial.
La travesía comenzó a las 4 de la mañana y se enmarca en una práctica que Bucca sostiene desde hace años, despedir el año corriendo hasta la localidad de Hale. Atleta y corredor habitual, el jefe comunal suele encarar este tipo de desafíos deportivos como forma de transmitir valores vinculados al esfuerzo, la constancia y el compromiso con la función pública.
Al arribar a Hale, fue recibido por la delegada municipal Sol Scanavino, con quien desarrolló agenda de trabajo en la localidad durante el último día del año, cerrando 2025 con presencia activa en el territorio.
La iniciativa volvió a reflejar un estilo de gestión cercano y dinámico, combinando actividad física, contacto directo con las comunidades del interior del Partido y cumplimiento de la agenda institucional, incluso en fechas especiales.