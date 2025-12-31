Apps
Miércoles, 31 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
31 de diciembre de 2025
BOLIVAR

Bali Bucca despidió el año corriendo 40 kilómetros para cumplir agenda de gestión

El intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, despidió hoy 31 el año con una acción poco habitual: corrió 40 kilómetros desde la ciudad cabecera hasta la localidad de Hale para ir a trabajar, reafirmando su perfil ligado al deporte, la disciplina y la gestión territorial.

Bali Bucca despidió el año corriendo 40 kilómetros para cumplir agenda de gestión
Compartir

El intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, despidió hoy 31 el año con una acción poco habitual: corrió 40 kilómetros desde la ciudad cabecera hasta la localidad de Hale para ir a trabajar, reafirmando su perfil ligado al deporte, la disciplina y la gestión territorial.

La travesía comenzó a las 4 de la mañana y se enmarca en una práctica que Bucca sostiene desde hace años, despedir el año corriendo hasta la localidad de Hale. Atleta y corredor habitual, el jefe comunal suele encarar este tipo de desafíos deportivos como forma de transmitir valores vinculados al esfuerzo, la constancia y el compromiso con la función pública.

Al arribar a Hale, fue recibido por la delegada municipal Sol Scanavino, con quien desarrolló agenda de trabajo en la localidad durante el último día del año, cerrando 2025 con presencia activa en el territorio.

La iniciativa volvió a reflejar un estilo de gestión cercano y dinámico, combinando actividad física, contacto directo con las comunidades del interior del Partido y cumplimiento de la agenda institucional, incluso en fechas especiales.

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

PARA RECIBIR LOS AUMENTOS

Altas temperaturas y apagón: el AMBA cerró el año con cortes de luz generalizados

El suministro comenzó a restablecerse de manera parcial durante la madrugada, pero miles de usuarios siguieron afectados.

NOTICIAS MÁS VISTAS

¿Abusos sexuales en la Legislatura?: detienen y procesan a dos empleados

¿Cuándo cobrarán el sueldo los estatales bonaerenses? El dato, sector por sector

Presupuestos que no aparecen: el déficit de transparencia municipal en Buenos Aires

Hicieron cadena de oración y San Pablo escuchó: el vía crucis de los intendentes UCR

Kicillof ya tiene su ley audiovisual: qué presupuesto inicial posee la iniciativa en PBA

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET