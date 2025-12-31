Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de diciembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Mar del Plata oficializa el arribo de un radiólogo para "diagnosticar" el turismo

Con la publicación en el Boletín Oficial, el Ejecutivo Municipal selló el desembarco de Diego Juárez al frente del EMTURyC. Una apuesta que canjea la autonomía local por la promesa de fondos nacionales de Daniel Scioli, dejando al principal motor económico de la ciudad en manos de un "coach" sin experiencia y bajo la sombra de operadores externos.

