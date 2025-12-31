31 de diciembre de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA
Mar del Plata oficializa el arribo de un radiólogo para "diagnosticar" el turismo
Con la publicación en el Boletín Oficial, el Ejecutivo Municipal selló el desembarco de Diego Juárez al frente del EMTURyC. Una apuesta que canjea la autonomía local por la promesa de fondos nacionales de Daniel Scioli, dejando al principal motor económico de la ciudad en manos de un "coach" sin experiencia y bajo la sombra de operadores externos.
Mientras la ciudad se prepara para el brindis de fin de año y el sector privado reza por una temporada que amortigüe el impacto de la crisis, el Boletín Oficial de General Pueyrredon terminó de sellar el destino del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). Con la firma del decreto que formaliza la designación de Diego Juárez, la administración local no solo ignora las advertencias sobre la absoluta falta de idoneidad técnica del flamante funcionario, sino que termina de perfeccionar un pacto de entrega donde la soberanía de la ciudad se canjea por la promesa de fondos nacionales tutelados por el sciolismo. La publicación del acto administrativo en las últimas horas de 2025 es mucho más que un trámite burocrático; es la ratificación de que la política de General Pueyrredon ha decidido jugar a la ruleta rusa con su principal activo productivo justo antes del inicio de la temporada estival.
Al oficializar a Juárez, un hombre cuya formación se divide entre la técnica en diagnóstico por imágenes y el coaching ontológico, el municipio envía un mensaje nítido: para conducir el EMTURyC ya no hace falta saber de promoción turística, de mercados internacionales o de gestión de destinos complejos; basta con ser la llave de acceso al despacho de Daniel Scioli. La designación oficializa que un "gestor de emociones" perciba un salario de más de 6.000.000 de pesos que ofende la realidad de cualquier contribuyente, mientras el sector privado y los empleados de planta advierten sobre un vacío de mando inminente.
Lo que el decreto describe como una designación jerárquica, en los pasillos del Palacio Municipal y en las cámaras empresariales se lee como una intervención de facto por control remoto. La orfandad técnica de Juárez, puesta de manifiesto en un currículum que roza lo infantil, es la garantía necesaria para que el verdadero poder se ejerza desde Buenos Aires. Bajo esta nueva arquitectura institucional, el EMTURyC corre el riesgo de transformarse en una simple delegación administrativa de los intereses de Gustavo Hani y Valeria Méndez, quienes cooptan el manejo de la estrategia turística de una Mar del Plata que parece haber olvidado cómo defender su propia autonomía. La figura de Juárez aparece así como un fusible, una cara visible para un sistema de "doble comando" donde las decisiones de peso quedarán fuera del alcance de los marplatenses.
El texto oficial no menciona, por supuesto, el malestar que corroe la línea de planta del Ente ni la incertidumbre de los operadores que ven en esta maniobra una receta para la parálisis. Se confía la temporada más determinante de los últimos años a un "asistente" cuya mayor virtud es la obediencia al andamiaje nacional de la Secretaría de Turismo de la Nación.
Gobernar es fijar prioridades. Al elegir a un radiólogo para que gestione la cultura y el turismo en medio de una crisis económica, el municipio ratifica que el decreto es la culminación de una maniobra que prioriza la "rosca" presupuestaria por sobre la eficiencia, dejando a la ciudad a merced de una gestión amateur pagada a precio de oro.
Con el acuerdo del Concejo ya en el bolsillo y el decreto publicado, Mar del Plata entra al verano con los ojos vendados y un coach al volante.