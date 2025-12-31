Apps
Miércoles, 31 diciembre 2025
31 de diciembre de 2025
Alerta en psiquiatría: el uso excesivo de chatbots de IA podría desencadenar episodios de psicosis

Especialistas en salud mental de Estados Unidos y Europa detectan un patrón emergente de delirios en pacientes tras interacciones prolongadas con asistentes de inteligencia artificial.

 La rápida expansión de los chatbots de inteligencia artificial ha abierto un nuevo debate en el ámbito de la psiquiatría sobre el uso intensivo y prolongado de estos sistemas conversacionales, y si contribuyen a la aparición o agravamiento de episodios psicóticos.
En hospitales universitarios de Estados Unidos y Europa, médicos han comenzado a identificar casos de pacientes que llegan a consulta con delirios  tras haber mantenido conversaciones  personalizadas con IA.

El riesgo no radica en que la IA implante ideas delirantes, sino en su mecanismo de interacción: la persona comparte su realidad delirante y el sistema la acepta como verdadera. A diferencia de tecnologías pasivas como la radio o internet, los chatbots actúan como interlocutores activos que simulan empatía, validan emociones y prolongan el diálogo sin fricciones.

Estos sistemas simulan relaciones humanas de una manera que ninguna tecnología previa había logrado. Esto puede ser particularmente peligroso en individuos con vulnerabilidades previas, como depresión, trastornos del ánimo, consumo de medicamentos psiquiátricos o falta de sueño.

Los expertos insisten en la cautela: no se trata de una causalidad directa ni generalizada. La mayoría de los usuarios no experimenta problemas, y los casos afectan principalmente a personas con predisposición. Sin embargo, recomiendan incorporar preguntas sobre el uso de chatbots en las evaluaciones psiquiátricas.

Las empresas desarrolladoras de IA han implementado medidas para detectar señales de estres psicológico y redirigir a ayuda profesional, mientras que algunas plataformas han restringido el acceso a menores tras incidentes graves.

Por ahora, la tecnología avanza más rápido que la evidencia científica, y los psiquiatras llaman a una regulación mayor y a estudios sistemáticos para diferenciar coincidencias de riesgos reales.

Este emergente debate subraya la necesidad de usar la IA con moderación, especialmente en contextos de apoyo emocional, y priorizar el contacto humano profesional en temas de salud mental.

