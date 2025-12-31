31 de diciembre de 2025
Altas temperaturas y apagón: el AMBA cerró el año con cortes de luz generalizados
El suministro comenzó a restablecerse de manera parcial durante la madrugada, pero miles de usuarios siguieron afectados.
En medio de una noche marcada por temperaturas elevadas y preparativos de fin de año, amplios sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedaron sin suministro eléctrico desde la noche del martes. El apagón se desató minutos antes de la medianoche y se extendió durante la madrugada del miércoles, generando complicaciones en hogares y barrios que aguardaban la llegada del 2026.
Según los primeros datos difundidos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), cerca de la medianoche había 38.682 usuarios sin luz. Sin embargo, pasadas las 4 de la madrugada el organismo llegó a informar más de 920.000 puntos afectados, aunque minutos después la cifra descendió bruscamente hasta estabilizarse, cerca de las 5, en torno a los 40.000 usuarios sin suministro. Durante varias horas, además, el sitio web del ENRE permaneció fuera de servicio.
Las zonas más golpeadas se concentraron en el área de concesión de Edesur, con interrupciones no programadas en redes de media tensión que impactaron en barrios porteños como Almagro, Parque Patricios, Constitución, Flores y Parque Avellaneda, y en localidades del sur del conurbano como Avellaneda, Florencio Varela, Berazategui y Alejandro Korn, donde se registró uno de los cortes más importantes. En paralelo, Edenor reportó afectaciones menores y más dispersas en barrios de la Ciudad y partidos del norte y oeste bonaerense.
Edesur atribuyó el episodio a una falla en la subestación Bosques, que generó un efecto en cadena sobre otras subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. La empresa informó que el restablecimiento del servicio se realizaría por etapas y aseguró que, hacia la madrugada, más del 50% de los clientes inicialmente afectados ya habían recuperado el suministro.