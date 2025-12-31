Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de diciembre de 2025 BOLETIN OFICIAL

Provincia eximió del Inmobiliario Rural a productores afectados por inundaciones en Bahía Blanca

El beneficio alcanza a las explotaciones agropecuarias declaradas en estado de Desastre Agropecuario y rige para el período comprendido entre mayo y octubre de 2025.

