Miércoles, 31 diciembre 2025
Argentina
Buenos Aires
31 de diciembre de 2025
Provincia eximió del Inmobiliario Rural a productores afectados por inundaciones en Bahía Blanca

El beneficio alcanza a las explotaciones agropecuarias declaradas en estado de Desastre Agropecuario y rige para el período comprendido entre mayo y octubre de 2025.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la exención total o parcial del Impuesto Inmobiliario Rural para productores y productoras agropecuarias afectados por las inundaciones en el partido de Bahía Blanca. La medida fue dispuesta a través del Decreto N° 2965/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.

El beneficio se aplicará a las explotaciones alcanzadas por la declaración de Desastre Agropecuario establecida en la Resolución N° 378/25 del Ministerio de Desarrollo Agrario, y regirá para el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 2025.

La normativa establece que la exención se otorgará en forma total o parcial, según el porcentaje de afectación de cada establecimiento, y alcanzará a aquellos cuya actividad principal sea la explotación agropecuaria.

La decisión se enmarca en lo previsto por la Ley N° 10.390 y fue adoptada tras evaluaciones técnicas del Ministerio de Desarrollo Agrario, que incluyeron informes meteorológicos, chequeos de campo y dictámenes de las comisiones locales de Emergencia Agropecuaria.

