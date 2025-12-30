30 de diciembre de 2025
GRAVíSIMO
¿Abusos sexuales en la Legislatura?: detienen y procesan a dos empleados
Se trata de dos trabajadores de planta que habrían captado a sus víctimas con la oferta de jugosos contratos y que, además, se habrían quedado con parte del monto de los mismos.
Dos empleados de planta del Senado de la provincia de Buenos Aires fueron detenidos anoche, acusados de haber abusado sexualmente de al menos dos víctimas, incluso dentro del palacio legislativo bonaerense.
Se trata de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, dos de los imputados en una causa judicial en la que se investiga a una presunta organización que habría captado a personas mediante la oferta de contratos de alta remuneración y, además de retener parte del monto de esos contratos, habría abusado sexualmente de ellas.
La fiscal Betina Lacki, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 2 del departamento judicial La Plata, está a cargo de la pesquisa, caratulada como “abuso sexual con acceso carnal”.
Lacki pidió el arresto de ambos acusados, que se produjo anoche. Hoy, los dos detenidos fueron trasladados a la sede judicial para prestar declaración indagatoria, pero ambos utilizaron su derecho de guardar silencio.
Aunque las presuntas víctimas de estos delitos son al menos cinco, sólo dos sostuvieron la demanda a lo largo de los años. La investigación se inició en 2014 con la primera denuncia; en 2019 se sumaron dos más, y este año, otras dos.