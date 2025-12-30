Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de diciembre de 2025 GRAVíSIMO

¿Abusos sexuales en la Legislatura?: detienen y procesan a dos empleados

Se trata de dos trabajadores de planta que habrían captado a sus víctimas con la oferta de jugosos contratos y que, además, se habrían quedado con parte del monto de los mismos.

