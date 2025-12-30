30 de diciembre de 2025
CALENDARIO
¿Cuándo cobrarán el sueldo los estatales bonaerenses? El dato, sector por sector
La Tesorería del gobierno provincial dio a conocer el cronograma de pago de salarios para los trabajadores de las distintas dependencias oficiales. En esta nota, todas las fechas.
¿Cuándo cobrarán sus sueldos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires? El dato se acaba de conocer: la Tesorería bonaerense difundió las fechas de cobro de los empleados de las distintas dependencias oficiales.
La Dirección General de Planificación Financiera del gobierno de Axel Kicillof dio a conocer, en efecto, el cronograma de pago, que se inició hoy, por lo que una parte de los empleados del Estado provincial ya tienen en sus cuentas los haberes correspondientes a este mismo mes.
Se trata de los trabajadores de la Dirección de Vialidad, del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y del Instituto de la Vivienda. “Privilegiados” entre sus pares por ser los únicos que cobran su sueldo antes de que empiece el nuevo año.
En tanto, mañana y pasado no habrá pagos de salarios, y recién el viernes 2 de enero será el turno de cobrar para los empleados del Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el Patronato de Liberados, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
El lunes que viene, 5 de enero, percibirán sus haberes los empleados del Ministerio de Salud y la Caja de Policía.
Al día siguiente (martes 6) le tocará al grueso de los empleados públicos bonaerenses, ya que cobrarán quienes trabajan en los ministerios de las Mujeres, de Economía, de Producción, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura, de Justicia, de Ambiente, de Hábitat, de Transporte, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública; en la Secretaría General y la Asesoría General de Gobierno, en la Unidad Gobernador, la Jefatura de Asesores, la Contaduría General y la Tesorería General; en el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, la Junta Electoral, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Magistratura; en el Fondo Provincial de Puertos; en la Autoridad del Agua, el Comité de Cuenca Río Reconquista (COMIREC), la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO), Astilleros Río Santiago y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC); en la Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); en el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) y las universidades proviciales de Ezeiza y del Sudoeste; en la escuela policial Juan Vucetich y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), y en el Instituto Cultural bonaerense. También lo harán ese día los empleados del Poder Legislativo.
El miércoles 7 de enero, en tanto, será el turno de los empleados del Poder Judicial de la Provincia.
En último lugar quedarán los docentes. Tanto los que revistan en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) como los que dependen de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP) tendrán el sueldo depositado el jueves 8 de enero.