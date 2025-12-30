30 de diciembre de 2025
FUERTE ALERTA
La industria bonaerense cayó 9% y transita su peor momento desde 2019
Entre enero y octubre de 2025, la producción industrial mostró un fuerte retroceso, con desplomes en textiles, metales y minerales no metálicos, mientras la capacidad instalada vuelve a niveles de pandemia y se acelera el cierre de empresas.
La industria bonaerense atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Los datos oficiales muestran que entre enero y octubre de 2025 el índice de producción industrial cayó un 9% en comparación con 2023, una contracción que no solo confirma el freno de la actividad, sino que expone un deterioro cada vez más profundo del entramado productivo.
Según explicó el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, el retroceso es generalizado, pero con especial crudeza en algunos rubros clave. Los productos minerales no metálicos registraron una caída del 22,6%, los productos de metal bajaron 22,4% y los productos textiles se desplomaron 21,1%. Se trata de sectores intensivos en empleo, con fuerte presencia en el conurbano y el interior provincial, lo que amplifica el impacto social de la crisis.
El freno productivo también se refleja en la utilización de la capacidad instalada. En términos históricos, los niveles actuales solo encuentran comparación con la crisis de 2019 y el parate provocado por la pandemia en 2020.
En octubre, la utilización de la capacidad instalada industrial volvió a retroceder, consolidando un escenario de subutilización que limita cualquier intento de recuperación a corto plazo.
El caso de la industria textil es paradigmático. En octubre, la UCII del sector cayó 23,3 puntos frente a 2023, un dato que grafica con claridad la magnitud del golpe. Desde la Provincia apuntan a la apertura indiscriminada de importaciones como uno de los factores centrales que explican el derrumbe, en un contexto donde la producción local pierde terreno frente a bienes extranjeros que ingresan sin mayores controles.
La pérdida de dinamismo industrial no se agota en los números de producción. De manera estructural, la destrucción de más de 22.400 empresas desde la asunción del Gobierno nacional se convirtió en un fenómeno grave y transversal a todos los sectores. Transporte, comercio, servicios, construcción e industria manufacturera muestran saldos negativos, configurando un escenario de retracción que excede a una sola actividad.
Para el ministro López, el cuadro es claro: sin una mejora sostenida de los ingresos y del empleo, la producción industrial no tiene perspectivas de recuperación. La caída del consumo interno, sumada a la presión importadora, reduce el mercado para las empresas locales y profundiza la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en las ramas más sensibles.
En ese marco, la industria aparece como una de las grandes perdedoras de la era Milei. Desplazada por la producción extranjera y con un mercado interno cada vez más chico, enfrenta un combo que combina cierre de fábricas, caída del empleo y capacidad instalada ociosa.
La advertencia desde la Provincia apunta a la necesidad de tomar medidas de respaldo para proteger la producción y el empleo argentino, antes de que el daño sobre el tejido industrial sea aún más difícil de revertir.