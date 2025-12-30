Volver | La Tecla Nacionales 30 de diciembre de 2025 AJUSTE

Milei le dio otro golpe a las personas con discapacidad y cerró Andis

El Gobierno nacional resolvió la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y traspasó funciones al Ministerio de Salud. La medida llega en medio del caso de supuestas coimas y corrupción que salpican a Karina Milei.

Compartir