Martes, 30 diciembre 2025
30 de diciembre de 2025
Kicillof ya tiene su ley audiovisual: qué presupuesto inicial posee la iniciativa en PBA

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la propuesta aprobada en la Legislatura y ya trazó los lineamientos para su implementación. Los alcances del denominado "Incaa bonaerense".

La provincia de Buenos Aires dio un paso clave en materia de política cultural y productiva con la sanción de la Ley 15.607, que establece un régimen integral de fomento, promoción y regulación de la actividad audiovisual. La norma crea un entramado institucional, financiero y normativo que, en los hechos, funciona como un Incaa bonaerense, bajo la órbita del gobierno de Axel Kicillof.

La ley declara a la actividad audiovisual como actividad productiva de transformación, de interés público y cultural, y de valor estratégico, y la reconoce como parte del patrimonio cultural de la Provincia. El objetivo central es impulsar toda la cadena de valor del sector: desde la formación y el desarrollo de proyectos hasta la producción, distribución, exhibición, preservación y comercialización, tanto a nivel nacional como internacional.

Un régimen integral de fomento

El texto establece como objeto de la ley estimular, fomentar, promover y proteger la creación y producción de contenidos audiovisuales bonaerenses, garantizando el acceso a la cultura y, al mismo tiempo, el crecimiento económico y la generación de empleo. Para eso, la norma fija una serie de objetivos específicos que abarcan tanto la dimensión cultural como la industrial del sector.

Entre ellos, se destaca el impulso a la actividad audiovisual como industria, la protección de los derechos creativos y laborales de trabajadores, técnicos, artistas y realizadores, y la articulación entre organismos públicos, privados, universidades y sindicatos. También se promueve el desarrollo de nuevas pantallas y audiencias, la realización de festivales regionales, la creación de plataformas digitales y el fomento de contenidos para redes sociales, animación, videojuegos y nuevas tecnologías.

La ley incorpora además una mirada territorial: busca fortalecer las producciones regionales, fomentar la participación de jóvenes realizadores y difundir las locaciones bonaerenses a través del catálogo BAFilma, con el objetivo de atraer rodajes nacionales e internacionales.

Fondo audiovisual y reintegros de inversión

Uno de los ejes centrales del régimen es la creación del Fondo de Fomento y Promoción Audiovisual, que contará con un monto inicial de $675.760.000, actualizable anualmente por la Ley de Presupuesto. Los recursos del fondo deberán destinarse en su totalidad a programas de desarrollo, promoción y estímulo a las inversiones audiovisuales.

La norma habilita, además, un sistema de incentivos económicos para la radicación de inversiones nacionales y extranjeras en la Provincia, que podrá incluir reintegros de hasta el 40% de la inversión realizada en territorio bonaerense. Se trata de una herramienta clave para competir con otros distritos y países que ofrecen beneficios similares para atraer producciones.

Autoridad de aplicación y registro obligatorio

La autoridad de aplicación será el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, presidido por Florencia Saintout, que deberá planificar e implementar un Plan Estratégico Anual y un Plan de Fomento a la Producción Audiovisual Bonaerense, sin crear nuevas estructuras administrativas y utilizando el personal existente.

La ley también crea el Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, de inscripción obligatoria para todas las personas humanas o jurídicas que quieran acceder a los beneficios del régimen. Para ser beneficiarios, los proyectos deberán cumplir requisitos fiscales, laborales y previsionales, y acreditar el respeto a los derechos de propiedad intelectual.

Además, las producciones deberán realizarse total o parcialmente en la provincia de Buenos Aires y contar con al menos un 50% de equipo técnico y artístico bonaerense, priorizando aquellas que generen mayor impacto económico y empleo local.

Consejo Provincial y control del fomento

Otro punto relevante es la creación del Consejo Provincial de la Producción Audiovisual Bonaerense, un órgano consultivo destinado a garantizar una aplicación “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos. Estará integrado por representantes del Instituto Cultural, del sector audiovisual con criterio regional, sindicatos, asociaciones profesionales y universidades públicas.

Los integrantes del Consejo ejercerán sus funciones ad honorem y no podrán recibir beneficios del fondo durante su mandato, un mecanismo pensado para evitar conflictos de interés.

Patrimonio, archivo y soberanía cultural

La ley pone un fuerte énfasis en la preservación del patrimonio audiovisual, mediante la creación de un Archivo Audiovisual Bonaerense, destinado a la investigación, conservación, digitalización y difusión de las producciones regionales. En ese marco, el audiovisual es definido como una herramienta clave para la construcción de identidad, memoria e identidad bonaerense.

Desde el punto de vista político, la sanción de la Ley 15.607 refuerza la estrategia del gobierno provincial de sostener y ampliar políticas culturales en un contexto de ajuste y retracción del Estado nacional en el área. Con este régimen, la Provincia no solo busca proteger a su industria audiovisual, sino también posicionarse como un actor central en la producción cultural del país.

