Crisis hídrica en un municipio de la Sexta: reclamos, parches y una obra que no llega

La falta de agua potable se agravó en los últimos días en medio de temperaturas extremas. Mientras el municipio de Villarino despliega operativos de emergencia y ABSA refuerza el suministro con perforaciones y camiones cisterna, la obra estructural del acueducto Sauce Chico–Médanos sigue sin plazos definidos y expone una crisis que se arrastra desde hace años.

