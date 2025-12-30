30 de diciembre de 2025
AGOBIANTE
Crisis hídrica en un municipio de la Sexta: reclamos, parches y una obra que no llega
La falta de agua potable se agravó en los últimos días en medio de temperaturas extremas. Mientras el municipio de Villarino despliega operativos de emergencia y ABSA refuerza el suministro con perforaciones y camiones cisterna, la obra estructural del acueducto Sauce Chico–Médanos sigue sin plazos definidos y expone una crisis que se arrastra desde hace años.
Los vecinos de Médanos volverán a movilizarse este martes desde las 9 hacia las oficinas de ABSA, ubicadas en el kilómetro 732 de la ruta nacional 22, para reclamar por la persistente falta de agua potable en la localidad. La protesta se da en un contexto de agravamiento del problema durante los últimos días, en medio de altas temperaturas y un consumo que supera la capacidad del sistema.
Si bien las dificultades en el suministro son de larga data, desde el municipio de Villarino señalaron que la situación se intensificó a partir del lunes 22 de diciembre y se volvió crítica en las últimas 72 horas. “El problema del agua en Médanos no es nuevo y se arrastra desde hace muchos años”, remarcaron desde el Ejecutivo local.
En ese marco, recordaron que entre 2015 y 2018 la Provincia había anunciado como solución estructural el Acueducto del Río Colorado, una obra que finalmente no se ejecutó. Tras la caída de ese proyecto, en 2019 comenzaron a trabajarse alternativas junto a la Dirección de Hidráulica provincial para resolver el abastecimiento en el distrito.
Desde la comuna destacaron que el Acueducto Pedro Luro–Mayor Buratovich pudo concretarse, mientras que el Acueducto Sauce Chico–Médanos enfrenta mayores complejidades técnicas y administrativas. Según explicaron, la obra requirió estudios ambientales, autorizaciones interjurisdiccionales y un desarrollo técnico prolongado, y actualmente se encuentra en etapa de gestión de financiamiento.
Mientras tanto, el municipio asegura la asistencia en la emergencia mediante la distribución domiciliaria de agua potable con un cronograma permanente que incluye sábados, domingos y feriados, en doble turno. Además, se instaló un tanque cisterna en la plaza principal para que los vecinos puedan acceder de manera directa al recurso.
Por su parte, ABSA informó que en los últimos días incorporó dos nuevas perforaciones al sistema de Médanos, lo que permitió aumentar el caudal disponible en un 10% y superar los 58.000 litros por hora. Sin embargo, la empresa admitió que las altas temperaturas elevan el consumo por encima de la capacidad de producción, generando cortes o baja presión en distintos momentos del día. Ante esta situación, se reforzó el plan de contingencia con cinco viajes diarios de camiones cisterna de 30.000 litros cada uno, mientras continúan las gestiones para concretar la obra definitiva del acueducto Sauce Chico–Médanos, estimada en 15 millones de dólares.