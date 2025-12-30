30 de diciembre de 2025
CUENTAS CLARAS...
Presupuestos que no aparecen: el déficit de transparencia municipal en Buenos Aires
Más de 50 municipios bonaerenses no publican el Presupuesto 2025 ni informan de manera clara cómo ejecutan los recursos públicos, según un informe de ASAP que advierte sobre falencias estructurales en la rendición de cuentas y en el acceso ciudadano a información clave de la gestión local.
Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) volvió a poner bajo la lupa la transparencia fiscal de los municipios bonaerenses y dejó un dato inquietante: más de un tercio de los distritos de la Provincia de Buenos Aires no publica de manera adecuada —o directamente no publica— información clave sobre sus cuentas públicas.
El relevamiento, realizado sobre los 135 municipios y correspondiente al tercer trimestre de 2025, muestra que solo 63 alcanzan el puntaje ideal de transparencia, mientras que otros cinco registran un nivel alto. En contrapartida, 49 municipios exhiben un cumplimiento bajo, regular o nulo, lo que representa el 36% del total y expone serias falencias en el acceso ciudadano a la información fiscal.
Aunque el informe destaca una evolución positiva respecto de años anteriores —cuando apenas dos distritos cumplían plenamente—, la mejora resulta desigual. Persisten grandes brechas entre municipios que publican en tiempo y forma sus presupuestos, ejecuciones y niveles de deuda, y otros que mantienen portales desactualizados o directamente vacíos.
El estudio también advierte que 51 municipios no exhiben en sus sitios web el Presupuesto 2025, a pesar de que se trata de una herramienta básica para conocer cómo se asignan y gastan los recursos públicos. A esto se suma que 24 distritos no publican la Situación Económico-Financiera exigida por la normativa vigente, incumpliendo estándares mínimos de rendición de cuentas.
En materia de ejecución presupuestaria y endeudamiento, los números tampoco son alentadores. Más de 40% de los municipios no informa la ejecución trimestral de gastos y recursos, y casi la mitad omite datos sobre el stock de deuda pública, un indicador clave para evaluar la sostenibilidad financiera de las administraciones locales.
Para ASAP, si bien se registra una mejora gradual en la publicación de datos fiscales, el panorama general sigue siendo preocupante. La falta de transparencia en una porción significativa de los municipios bonaerenses limita el control ciudadano, debilita la calidad institucional y expone una deuda pendiente en la gestión pública local.