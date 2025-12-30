Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de diciembre de 2025 CUENTAS CLARAS...

Presupuestos que no aparecen: el déficit de transparencia municipal en Buenos Aires

Más de 50 municipios bonaerenses no publican el Presupuesto 2025 ni informan de manera clara cómo ejecutan los recursos públicos, según un informe de ASAP que advierte sobre falencias estructurales en la rendición de cuentas y en el acceso ciudadano a información clave de la gestión local.

Compartir