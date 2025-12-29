Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de diciembre de 2025 CON LOS TAPONES DE PUNTA

Por Sebastián Lalaurette

Kicillof y las CTA contra la reforma laboral: “No tiene un solo punto que sea bueno”

La Provincia, las organizaciones sindicales, las pymes y el sector científico se juntarán para hacer fuerza contra el proyecto del gobierno libertario e impulsar reformas alternativas.

