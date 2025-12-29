29 de diciembre de 2025
CON LOS TAPONES DE PUNTA
Kicillof y las CTA contra la reforma laboral: “No tiene un solo punto que sea bueno”
La Provincia, las organizaciones sindicales, las pymes y el sector científico se juntarán para hacer fuerza contra el proyecto del gobierno libertario e impulsar reformas alternativas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió hoy a unos 40 representantes de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y anticipó que buscará conformar un foro que le haga frente a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei a nivel nacional.
Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, se reunieron durante unas dos horas en la Gobernación provincial con los titulares de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Godoy y Hugo Yasky respectivamente, y con los popes de ambas organizaciones en la provincia de Buenos Aires: Oscar de Isasi (CTA-A) y Roberto Baradel (CTA-T), además de una treintena de dirigentes gremiales de ambas centrales.
Gobierno y sindicatos trazaron en principio un mapa de la situación social en todo el país y en la provincia en particular. Específicamente, se habló de la ola de despidos y suspensiones masivas que sufre, sobre todo, el sector industrial, y de la reconversión de empleos registrados en trabajo precario, mal remunerado y sin cobertura social de ningún tipo. Las centrales manifestaron su intención de seguir confrontando con la reforma que propone Milei.
Ese proyecto “no tiene ni un solo punto que sea bueno para los trabajadores”, dijo Kicillof durante el cónclave, que se inició hacia las 17 y concluyó cerca de las 19. Desde la CTA-A destacaron esta posición coincidente con su propia postura.
“Desde distintos sectores se propone un discurso que hay elementos destacables y positivos en la reforma. El Gobernador dice que hay que rechazarlo integralmente; que no tiene ningún punto que pueda ser valorado. Lo que se condice con nuestra propia línea de acción política”, dijo Isasi.
Kicillof comentó lo conversado en una reunión que mantuvo la semana pasada con titulares de pequeñas y medianas empresas (pymes), con quienes compartió una mirada crítica de la situación, y tomó la idea de conformar un Foro Socio-laboral, que se reuniría en febrero, y que sentaría posición contra la reforma laboral que quiere el gobierno libertario.
De ese foro participarían, además de la Provincia y el sector sindical, representantes de las pymes y también de las organizaciones científicas y de educación técnica. El foro se reuniría en febrero y elaboraría un manifiesto para hacer frente a la reforma libertaria.
Yasky explicó a La Tecla que existen varios proyectos en el Congreso de la Nación, presentados por legisladores provenientes del mundo sindical (como él mismo), que pueden formar parte de una suerte de reforma laboral alternativa.
En la provincia de Buenos Aires, el ministro Correa ya anticipó que se trabaja en una iniciativa que mejore la situación específica de los trabajadores de plataformas como Rappi, Pedidos Ya y Uber, y que tiene su correlato en un proyecto similar a nivel nacional.
Kicillof ya había recibido a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) hace tres días, también para hablar de la reforma laboral.
“Nos llevamos la impresión de que hay un compromiso activo del Gobernador para tratar de que esta reforma no avance, ya que consolidaría un modelo social absolutamente regresivo”, dijo Yasky. “Kicillof manifestó su compromiso de introducir este tema en los contactos que tiene habitualmente con otros gobernadores. Y nosotros vamos a promover una nueva reunión con gobernadores peronistas.”