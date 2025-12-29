Volver | La Tecla Nacionales 29 de diciembre de 2025 TORNADO JUDICIAL

Dólar blue: 60 allanamientos en casas de cambio y bancos, incluido el Central

En tres causas diferentes, hoy se allanaron sedes bancarias en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, incluida la del BCRA, y también entidades financieras. Servini, Casanello y Capuchetti ordenaron las medidas.

