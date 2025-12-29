Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de diciembre de 2025 DISCRIMINACIÓN POLÍTICA

Tres distritos del interior no recibieron los fondos que envió Nación por las inundaciones

El gobierno nacional había anunciado que destinaría más de 1.000 millones de pesos a los municipios del interior bonaerense que estuvieron afectados por las inundaciones. Hubo tres distritos que no recibieron el dinero y se encendieron las alarmas

