29 de diciembre de 2025
DISCRIMINACIÓN POLÍTICA
Tres distritos del interior no recibieron los fondos que envió Nación por las inundaciones
El gobierno nacional había anunciado que destinaría más de 1.000 millones de pesos a los municipios del interior bonaerense que estuvieron afectados por las inundaciones. Hubo tres distritos que no recibieron el dinero y se encendieron las alarmas
Las inundaciones que sufrió el interior de la provincia de Buenos Aires fueron muy fuertes y todavía siguen los coletazos de esta situación. Ante la falta de obras y las constantes lluvias que tuvieron lugar a principios del 2025, los municipios bonaerenses solicitaron ayuda económica tanto al gobierno nacional como a la provincia de Buenos Aires. Si bien la ayuda llegó, algunos municipios no fueron incluidos en el reparto de la torta.
Como marcó La Tecla días atrás, el gobierno nacional oficializó el envío de más de $1.046 millones a municipios bonaerenses afectados por las inundaciones que sufrieron en los primeros días del 2025. La transferencia de fondos se realizó a través de la Resolución 250/2025 y alcanza a los municipios de Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y Nueve de Julio. Los recursos se canalizan mediante la Ley Nacional 26.509, a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA).
Sin embargo, hubo tres distritos que están afectados por las inundaciones que no fueron incluidos en el listado de municipios beneficiados por esta medida. Se trata de Lincoln, General Viamonte y Bragado, zonas que se encuentran con serios inconvenientes por las inundaciones y necesitaban los recursos para realizar obras importantes.
Quienes encendieron las alarmas fueron los concejales de Fuerza Patria en Bragado, quienes lanzaron un duro comunicado contra el gobierno nacional por excluirlos del listado de distritos beneficiados. Cabe recordad que, únicamente en Bragado, hay más de 50.000 hectáreas afectadas, esta situación trae consecuencias directas sobre la producción agropecuaria y el estado de los caminos rurales.
En esa línea, los ediles del oficialismo emitieron un comunicado expresando la “discriminación política” hacia su intendente: “Los concejales de Fuerza Patria Bragado rechazamos la decisión inexplicable del Gobierno Nacional de excluir al municipio de la asistencia económica por la situación hídrica que afectó a más de 50 mil hectáreas de nuestro partido. Esta decisión resulta arbitraria por parte de la administración del presidente Javier Milei y de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no resiste otra explicación que un claro gesto de discriminación política hacia el intendente Sergio Barenghi”.
A su vez, los concejales exigieron que el gobierno nacional contemple al distrito gobernado por Sergio Barenghi y le solicitaron a los ediles de La Libertad Avanza que tiendan puentes con el gobierno nacional para que los incluya.
“Pedimos que intercedan para que los productores y vecinos de las zonas rurales de Bragado obtengan la asistencia que necesitan”, concluye el comunicado.