Re-re indefinidas: la batalla que enfrenta a Kicillof con la dupla Kirchner-Massa

El año cierra en la provincia de Buenos Aires con varias discusiones abiertas y una de ellas es si efectivamente en el 2026 se avanzará con una reforma política y electoral. Por lo pronto, el kicillofismo adelantó que impulsará el debate para. La postura no encuentra, al menos por ahora, el acompañamiento de. En el tintero todavía quedan cuestiones como la boleta única, el desdoblamiento y el futuro de las primarias, entre otras.En conferencia de prensa, ante la consulta de, el ministro de Gobierno,, adelantó la postura que adoptarán sobre le ley que impide a jefes comunales y legisladores ser reelectos más de una vez. En ese sentido, lanzó:“Nosotros creemos que el sistema que estaba vigente en la provincia de Buenos Aires de reelecciones de los intendentes por parte de su pueblo es el sistema más democrático posible, porque es el voto del pueblo el que define quién sin ningún tipo de proscripción”, fundamentó el funcionario que forma parte del círculo íntimo de Axel Kicillof. Luego, sentenció:De todos modos, sobre la posibilidad de encarar charlas para abordar qué hacer con el calendario electoral -si habráo no-, si se sostendrá la boleta múltiple partidaria o se dará paso a lay si se quitarán laso seguirán, indicó que no hay postura., dijo.En el Gobierno bonaerense admiten queindefinida. La misma buscará llegar a consensos necesarios para tener luz verde en un contexto en el que no habrá elecciones, pero sí muchas especulaciones sobre la carrera presidencial de Kicillof.En totalen el territorio bonaerense y son de todas las extracciones políticas. Además del peronismo, hayDesde la oposición, a priori, no se muestran negados a dar la discusión y. En el rincón amarillo hay posturas dividas y a los radicales se los podría seducir con dar lugar a los planteos históricos de autonomía municipal.El problema mayor reside en el propio oficialismo ya que tanto Máximo Kirchner como Sergio Massa se han expresado de manera contraria a la idea que ronda en la cabeza del Gobernador. Para sorpresa de nadie,, fue la respuesta del líder deal ser consultado en Cenital a principios de noviembre. Asimismo, manifestó que “será una discusión, un debate que me excede a mí porque es es un debate más profundo. Aparte”.Elno innovó en su posicionamiento y reiteran que no están a favor de habilitar las reelecciones indefinidas.. Del mismo modo, el diputado provincial, Axel Guerrera, ya dijo tiempo atrás que “el massismo, si hay número para tratarla, no va a ser un obstáculo para su tratamiento, ni una piedra en el camino”.La relación con la Legislatura por parte del Poder Ejecutivo no mejora y las últimas semanas los problemas han estallado en el. Sin tener acuerdo por la elección de autoridades, se destaparon una serie de reclamos por parte de un grupo dey le exigen que llame a sesión especial.Además de la definición de las vicepresidencias, pidieron tratar dos proyectos de salud pública enviados por Kicillof: la creación del Centro de Industria Farmacéutica bonaerense y la empresa de emergencias en salud, que cuentan con media sanción en Diputados y están cercanos a perder estado parlamentario. También advirtieron sobre la supuesta irregularidad en las licencias que pidieron Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela.“La presidenta del Senado ya ha convocado a sesión para el año que viene, y esa es la definición que se ha tomado”, aseguró Bianco por lo que quedó en claro que el Ejecutivo acepta “sacrificar” los proyectos. A su vez, sostuvo que “el año que viene, eventualmente, se tratarán los proyectos que correspondan. Esos dos proyectos hace cuatro años que están dando vueltas y no fueron aprobados.”.En este marco, existen varias vías para lograr la re re de los intendentes que van desde cambios puntuales en lahasta una reforma constitucional de mayor alcance. Entre las mismas se deben optar por diferentes caminos con dificultades variadas.La opción más directa es la modificación del artículo 3 de la LOM que actualmente limita a dos los mandatos consecutivos de. Se trata del trayecto más corto desde el punto de vista legislativo.Otra alternativa evalúa una reforma más amplia de la misma ley, incorporando nuevas. Este esquema permitiría reinterpretar el inicio de los períodos de gobierno.Una tercera vía apunta a una reforma política integral, que incluya. A partir de ese cambio estructural en el sistema electoral, se habilitaría un nuevo régimen que permitiría la reelección de intendentes bajo reglas distintas.En tanto, la alternativa más ambiciosa, permitiendo que cada distrito defina su propio régimen de gobierno. Esta opción requiere una reforma constitucional y abre múltiples derivaciones políticas, entre ellas la posibilidad de discutir otros límites a la reelección, incluso a nivel provincial.