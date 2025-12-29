Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de diciembre de 2025 CONFERENCIA

Con críticas a Milei, Bianco cerró el año y marcó diferencias de modelo económico

En su última conferencia del año, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, realizó un balance de la gestión provincial, cuestionó el Presupuesto 2026 y la quita de fondos en áreas clave. Además, denunció la paralización de mil obras nacionales en la Provincia y reclamó por el paradero del oro del Banco Central.

