29 de diciembre de 2025
CONFERENCIA
Con críticas a Milei, Bianco cerró el año y marcó diferencias de modelo económico
En su última conferencia del año, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, realizó un balance de la gestión provincial, cuestionó el Presupuesto 2026 y la quita de fondos en áreas clave. Además, denunció la paralización de mil obras nacionales en la Provincia y reclamó por el paradero del oro del Banco Central.
En la última conferencia de prensa del año, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, realizó un extenso repaso de la coyuntura política, económica y de gestión, con fuertes cuestionamientos al Presupuesto nacional aprobado la semana pasada y un balance crítico del impacto de las políticas del gobierno de Javier Milei sobre la Provincia.
En primer lugar, Bianco confirmó el rechazo del oficialismo bonaerense al Presupuesto 2025, con especial énfasis en el artículo 30, que derogó leyes que fijaban pisos mínimos de financiamiento para áreas estratégicas como educación, ciencia y tecnología, escuelas técnicas y el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). “Son pilares del desarrollo y la competitividad de cualquier país”, advirtió, y sostuvo que la eliminación de esos fondos compromete seriamente el futuro productivo nacional.
El ministro contrapuso esa visión con la orientación del gobierno nacional, al que acusó de promover una competitividad “basada en la baja de salarios y la quita de derechos laborales”, en referencia a la reforma laboral cuyo tratamiento quedó postergado para febrero. Según Bianco, todas las corrientes económicas —incluida la neoclásica— coinciden en que la inversión en conocimiento es la vía genuina para el desarrollo.
En materia de obra pública, destacó que la Provincia continuó licitando proyectos a lo largo de todo el año, en contraste con Nación, que dejó “abandonadas” mil obras en territorio bonaerense por un monto actualizado de 8,4 billones de pesos. En ese marco, anunció cuatro nuevas licitaciones por más de $13.352 millones en San Martín, La Matanza, Avellaneda y Temperley, vinculadas a infraestructura deportiva, vivienda, salud y educación.
Bianco precisó que durante 2024 se lanzaron 199 nuevas licitaciones de obra pública provincial, con una inversión total superior a los $596 mil millones, sin contar los proyectos ejecutados por municipios con financiamiento provincial. “Desde que asumió Milei no hay una sola obra nacional en ejecución en la Provincia”, remarcó.
Otro de los ejes centrales fue la denuncia por la salida al exterior de unas 37 toneladas de oro del Banco Central, equivalentes a unos 5 mil millones de dólares. El funcionario celebró que la Justicia haya intimado al BCRA a informar dónde se encuentra ese activo y qué uso se le dio. “Es el oro de todos los argentinos y no sabemos dónde está”, sostuvo.
En el tramo de gestión, el ministro puso en valor la incorporación de nuevas tecnologías. Anunció el lanzamiento formal del Programa Bonaerense de Microcertificaciones, desarrollado junto a universidades y la UNESCO, que permitirá certificar saberes específicos mediante tecnología blockchain, y destacó la modernización del sistema de rúbricas laborales digitales del Ministerio de Trabajo, que ya supera las 258 mil gestiones online.
Hacia el final, Bianco presentó un balance económico del año marcado por la recesión. Comparó los dos últimos años del gobierno anterior con los dos primeros de Milei y señaló caídas en la actividad económica, la industria, el comercio y la construcción, además de una fuerte retracción del consumo y un aumento real de tarifas, alquileres y servicios básicos.
También detalló la pérdida de más de 500 mil puestos de trabajo, el cierre de casi 20 mil pymes y la caída del salario real, tanto en el sector privado como en el público. “El ajuste fue del 4,2% del PBI y lo pagaron jubilados, provincias, obra pública y programas sociales”, afirmó.
Por último, reiteró el reclamo por la deuda del Estado nacional con la provincia de Buenos Aires, que ya asciende a casi 15 billones de pesos entre fondos adeudados, obras paralizadas y programas discontinuados. “En este contexto tan adverso, la Provincia sostuvo la inversión, el empleo y la gestión”, concluyó Bianco, al cerrar el último contacto del año con la prensa.