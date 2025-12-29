Córdoba endurece las sanciones contra padres que no vacunan a sus hijos: multas, trabajos comunitarios y arresto

El gobierno provincial avanza con una reforma al Código de Convivencia Ciudadana que establece sanciones más severas para padres, tutores o responsables que no cumplan con la vacunación obligatoria de menores de 18 años. El nuevo artículo 75 bis contempla multas equivalentes a 50 unidades de multa, arresto de hasta cinco días o tareas comunitarias por esta infracción.



La medida busca elevar las tasas de vacunación que, en niños de hasta 15 meses, rondan entre el 69% y el 79%, con la meta de alcanzar al menos el 85% para lograr inmunidad de rebaño y prevenir brotes de enfermedades como sarampión y tos convulsa. Las autoridades destacan que no vacunar representa un riesgo tanto individual como colectivo, especialmente para personas vulnerables como adultos mayores o inmunodeprimidos.



El proceso comenzará con denuncias obligatorias desde el sistema de salud público y privado, o por cualquier funcionario público, que serán derivadas al Ministerio de Seguridad. La iniciativa toma como referencia experiencias de otras provincias donde sanciones similares incentivaron a familias a regularizar la situación vacunal de sus hijos.



Para reforzar la obligatoriedad, respaldada en la legislación nacional, se desplegarán vacunatorios móviles en escuelas, eventos masivos y estadios durante los fines de semana. También se ampliará el acceso a vacunas antigripales y se adquirirán dosis adicionales para inmunizar a miles de niños en edad preescolar.



La reforma forma parte de un paquete más amplio de modificaciones al código de convivencia y busca posicionar a Córdoba entre las provincias que fortalecen los controles ante la disminución en las coberturas vacunales a nivel nacional, en un contexto de alerta por enfermedades evitables mediante vacunación.