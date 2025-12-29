Apps
29 diciembre 2025
29 de diciembre de 2025
Córdoba endurece las sanciones contra padres que no vacunan a sus hijos: multas, trabajos comunitarios y arresto

La provincia incorpora un nuevo artículo al Código de Convivencia para penalizar el incumplimiento del calendario nacional de vacunación en menores de 18 años

El gobierno provincial avanza con una reforma al Código de Convivencia Ciudadana que establece sanciones más severas para padres, tutores o responsables que no cumplan con la vacunación obligatoria de menores de 18 años. El nuevo artículo 75 bis contempla multas equivalentes a 50 unidades de multa, arresto de hasta cinco días o tareas comunitarias por esta infracción.

La medida busca elevar las tasas de vacunación que, en niños de hasta 15 meses, rondan entre el 69% y el 79%, con la meta de alcanzar al menos el 85% para lograr inmunidad de rebaño y prevenir brotes de enfermedades como sarampión y tos convulsa. Las autoridades destacan que no vacunar representa un riesgo tanto individual como colectivo, especialmente para personas vulnerables como adultos mayores o inmunodeprimidos.

El proceso comenzará con denuncias obligatorias desde el sistema de salud público y privado, o por cualquier funcionario público, que serán derivadas al Ministerio de Seguridad. La iniciativa toma como referencia experiencias de otras provincias donde sanciones similares incentivaron a familias a regularizar la situación vacunal de sus hijos.

Para reforzar la obligatoriedad, respaldada en la legislación nacional, se desplegarán vacunatorios móviles en escuelas, eventos masivos y estadios durante los fines de semana. También se ampliará el acceso a vacunas antigripales y se adquirirán dosis adicionales para inmunizar a miles de niños en edad preescolar.

La reforma forma parte de un paquete más amplio de modificaciones al código de convivencia y busca posicionar a Córdoba entre las provincias que fortalecen los controles ante la disminución en las coberturas vacunales a nivel nacional, en un contexto de alerta por enfermedades evitables mediante vacunación.

