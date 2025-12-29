Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de diciembre de 2025 POR RESOLUCIÓN

La Provincia sale al mercado con otra licitación de Letras por $10.000 millones

El Gobierno bonaerense sale en busca de financiamiento con una nueva colocación de deuda para el último mes del año. Los detalles de la medida que fue publicada en el Boletín Oficial.

