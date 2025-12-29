29 de diciembre de 2025
POR RESOLUCIÓN
La Provincia sale al mercado con otra licitación de Letras por $10.000 millones
El Gobierno bonaerense sale en busca de financiamiento con una nueva colocación de deuda para el último mes del año. Los detalles de la medida que fue publicada en el Boletín Oficial.
La provincia de Buenos Aires autorizó una nueva colocación de deuda de corto plazo al aprobar los términos y condiciones del Duodécimo Tramo del Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el Ejercicio 2025, por un monto total de hasta 10.000 millones de pesos. La medida fue formalizada a través de la Resolución N° 122-SSFIMECONGP-2025, dictada por la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y publicada en el Boletín Oficial.
Según lo establecido en la resolución, la licitación pública se llevará a cabo el 16 de diciembre, mientras que la emisión y liquidación de las Letras está prevista para el 18 de diciembre. Los instrumentos estarán denominados en pesos, podrán integrarse tanto en efectivo como en especie, y tendrán un plazo máximo de 365 días, con vencimientos que podrán extenderse hasta el ejercicio financiero 2026.
Las Letras podrán emitirse a descuento o con cupón de interés, ya sea fijo o variable, con tasas que podrán estar referenciadas a indicadores del sistema financiero como Badlar o TAMAR, además de la posibilidad de aplicar un ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). La amortización será íntegra al vencimiento y los pagos estarán respaldados por recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
La colocación se realizará a través de A3 Mercados, bajo el sistema de subasta holandesa de precio único, con la existencia de tramos competitivos y no competitivos. Este esquema busca facilitar la participación tanto de grandes inversores institucionales como de pequeños y medianos ahorristas del mercado de capitales.
De acuerdo con los considerandos de la norma, la emisión se enmarca en las facultades otorgadas a la Provincia para atender necesidades transitorias de caja y, en caso de corresponder, cancelar Letras emitidas en ejercicios anteriores, en un contexto marcado por restricciones financieras y limitaciones en el flujo de recursos nacionales hacia las provincias.
La resolución también faculta a la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público a modificar fechas, ampliar los montos a colocar o declarar desierta la licitación, si las condiciones del mercado así lo aconsejan. El texto lleva la firma de la subsecretaria de Finanzas, Analía Tello, y forma parte de la estrategia financiera que la Provincia viene desplegando a lo largo de 2025 para sostener el funcionamiento del Estado bonaerense.