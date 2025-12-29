Volver | La Tecla Municipios 29 de diciembre de 2025 INSOLITO

Policía bonaerense desafectado por celebrar la Navidad con disparos al aire

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue desafectado de sus funciones tras conocerse que efectuó disparos con una escopeta para celebrar la llegada de la Navidad dentro del predio de la Comisaría 1ª de Cañuelas.

