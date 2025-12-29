Volver | La Tecla Nacionales 29 de diciembre de 2025 NOMBRADO POR BULLRICH

Allanan al director del Servicio Penitenciario Federal por cartelización y compra de alimentos en mal estado

Se trata de Fernando Martínez. La Justicia federal investiga posibles maniobras irregulares en la contratación de empresas proveedoras de comida para cárceles, con indicios de cartelización, uso de firmas pantalla y graves riesgos para la salud.

