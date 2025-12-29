Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de diciembre de 2025 PIñA VA...

La guerra por la AGN suma un nuevo capítulo: el PRO sacude el tablero

El bloque de diputados del PRO rompió el silencio este domingo para rechazar de plano las versiones que lo señalan como responsable de haber facilitado la designación de nuevos auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN)

Compartir