28 de diciembre de 2025 A LOS 91 AñOS

Murió Brigitte Bardot, ícono del cine francés y referente mundial del activismo animal

Ícono del cine francés y símbolo de una época, Brigitte Bardot dejó la actuación en la cima de su fama para dedicar su vida al activismo por los derechos de los animales, una causa que marcó su legado hasta el final.

