28 de diciembre de 2025
A LOS 91 AñOS
Murió Brigitte Bardot, ícono del cine francés y referente mundial del activismo animal
Ícono del cine francés y símbolo de una época, Brigitte Bardot dejó la actuación en la cima de su fama para dedicar su vida al activismo por los derechos de los animales, una causa que marcó su legado hasta el final.
La legendaria actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot falleció a los 91 años, según confirmó un portavoz de la Fondation Brigitte Bardot, la organización que ella misma fundó en París. Hasta el momento no se informaron detalles sobre la causa de su muerte, que generó una inmediata repercusión internacional en el mundo del cine, la cultura y el activismo.
Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, Bardot se convirtió en un fenómeno global en las décadas de 1950 y 1960. Su consagración llegó con Et Dieu… créa la femme (1956), dirigida por Roger Vadim, una película que la transformó en un símbolo sexual y en una figura central del cine europeo, rompiendo moldes en una época marcada por fuertes valores conservadores.
A lo largo de su carrera protagonizó más de 40 películas y trabajó con destacados directores, consolidando una imagen de mujer libre, provocadora y moderna. Sin embargo, en 1973 tomó una decisión que sorprendió al mundo del espectáculo: se retiró definitivamente del cine, en el apogeo de su fama, para dar un giro radical a su vida.
Desde entonces, Bardot volcó su energía a la defensa de los animales. En 1986 creó la Fondation Brigitte Bardot y se convirtió en una de las voces más influyentes contra el maltrato animal, la caza de focas, la tauromaquia y el uso de pieles. Su militancia, firme y muchas veces polémica, la posicionó como una referencia central del movimiento animalista a nivel global.
Su vida personal también fue objeto de permanente atención mediática. Se casó en cuatro ocasiones —entre ellas con Vadim y con el empresario alemán Gunter Sachs— y tuvo un hijo, Nicolas-Jacques Charrier. Tras conocerse la noticia de su muerte, figuras del cine, organizaciones como PETA y referentes del activismo destacaron su legado dual: el de una estrella inolvidable del cine francés y el de una pionera que dedicó décadas a la defensa de los derechos de los animales.