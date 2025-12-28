28 de diciembre de 2025
ALTA TENSION
El verano bajo tensión: conflicto salarial y denuncias en la costa
Movilizaciones de guardavidas y acusaciones por falta de controles sacuden el inicio de la temporada.
Una protesta de guardavidas volvió a poner en agenda las condiciones laborales y de seguridad en las playas de la Costa Atlántica. Este viernes por la mañana, trabajadores del sector se manifestaron en la Escollera Norte y Playa Grande para reclamar una recomposición salarial y denunciar profundas desigualdades entre los salarios que perciben quienes trabajan en balnearios privados y los que dependen del ámbito público.
La movilización incluyó bombos, redoblantes, silbatos y cánticos, y contó con la participación de personal de contraturno, lo que permitió garantizar la cobertura del servicio sin afectar la seguridad de los bañistas. Desde el gremio aclararon que la protesta no implicó interrupciones en la vigilancia de las playas.
El secretario general del sindicato de guardavidas, Néstor Nardone, explicó que, si bien la paritaria con el Municipio ya fue cerrada, los concesionarios privados ofrecieron incrementos sensiblemente menores. Según detalló, un guardavidas en un balneario privado percibe alrededor de 1.400.000 pesos, lo que representa aproximadamente un 20% menos que el salario de un trabajador del sector público.
Ante este escenario, el gremio resolvió mantenerse en estado de alerta y movilización a lo largo de toda la costa, con manifestaciones diarias hasta lograr la equiparación salarial. Nardone remarcó que la situación no afecta solo a los guardavidas, sino a todos los empleados de balnearios, aunque aseguró que el sindicato mantiene abierta la vía del diálogo y la negociación.
En paralelo, la Unión de Guardavidas de Villa Gesell difundió un duro comunicado tras la muerte de un turista ocurrida días después del inicio de la temporada. Allí denunciaron graves incumplimientos de la normativa vigente en materia de seguridad acuática, como la falta de personal suficiente y la ausencia de desfibriladores, y anticiparon que avanzarán con denuncias penales. Para el gremio, el fallecimiento fue una consecuencia evitable de la falta de controles y recursos, y expone un problema estructural que se agrava en plena temporada turística.