28 de diciembre de 2025
ECONOMIA
Leve repunte navideño en un escenario de bolsillos flacos
Las ventas minoristas pymes crecieron 1,3% interanual durante la Navidad 2025, sostenidas principalmente por promociones, financiación en cuotas y el uso de bonos provinciales, en un contexto de consumo austero, ingresos deteriorados y fuerte dependencia del crédito.
Las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes crecieron 1,3% interanual a precios constantes durante la Navidad 2025, en un contexto marcado por la cautela del consumo y una fuerte dependencia del financiamiento. Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre el 23 y el 24 de diciembre.
Según el informe, el 89,3% de los comercios implementó algún tipo de acción comercial para impulsar las ventas. Sin embargo, el comportamiento de los consumidores estuvo atravesado por la retracción del poder adquisitivo y el elevado nivel de endeudamiento de los hogares, lo que derivó en compras más selectivas, concentradas en productos económicos y promociones puntuales.
La percepción entre los comerciantes fue dispar: el 32,7% consideró que las ventas fueron mejores o mucho mejores de lo esperado, mientras que el 21,4% evaluó el desempeño como peor o mucho peor. En tanto, casi la mitad de los consultados (45,9%) señaló que el resultado estuvo en línea con sus previsiones iniciales.
El ticket promedio se ubicó en $36.266, con marcadas diferencias por rubro. Calzado y marroquinería encabezó el ranking con un promedio de $60.041, mientras que librerías registró el valor más bajo, con $34.484. La financiación en cuotas, los descuentos por pago contado y, en algunos casos, el uso de bonos provinciales fueron determinantes para concretar operaciones.
En el balance mensual, el impacto de la Navidad fue moderado. Para el 40,9% de los comercios las ventas sumaron, pero no modificaron el panorama general, mientras que un 31,1% indicó que tuvieron un efecto moderado. Solo el 21,9% consideró que las fiestas fueron claves para mejorar el desempeño del mes, reflejando un cierre de año con alivio acotado para el sector pyme.