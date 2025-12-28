Volver | La Tecla Nacionales 28 de diciembre de 2025 ECONOMIA

Leve repunte navideño en un escenario de bolsillos flacos

Las ventas minoristas pymes crecieron 1,3% interanual durante la Navidad 2025, sostenidas principalmente por promociones, financiación en cuotas y el uso de bonos provinciales, en un contexto de consumo austero, ingresos deteriorados y fuerte dependencia del crédito.

Compartir