Una intendenta creará cuatro nuevas localidades

Para mejorar la gestión en esas zonas, cuatro zonas de un municipio del conurbano bonaerense serán “ascendidas” al estatus de localidad, lo que ocurrirá por primera vez desde la creación del distrito.
Por primera vez en la historia del municipio, en Presidente Perón se crearán cuatro nuevas localidades.
Así lo anunció la intendenta local, la massista Blanca Cantero, quien anticipó que la nómina exacta de las localidades que pasarán a integran el partido junto a Guernica se anunciará más adelante.
Hasta ahora, y desde la creación del municipio, en noviembre de 1993, Guernica, además de ser la cabecera, es la única localidad y ciudad del partido. Cantero apunta a mejorar la gestión en el territorio a través de la descentralización administrativa, y por eso decidió partir a Guernica en cinco partes, cuatro de las cuales pasarán a ser nuevas localidades.
A pesar de que no se hizo aún el anuncio de cuáles serán concretamente, trascendió que una de estas localidades será Villa Numancia, que ya existe como barrio con ese nombre, y que tiene incluso una estación ferroviaria (en desuso). Villa Numancia se creó, justamente con la inauguración de esa estación de tren, en 1913.
Otra de las nuevas localidades sería América Unida, una zona lejana del centro de Guernica que se beneficiaría al alcanzar el mismo estatus que Villa Numancia.
También está en carpeta la creación de una localidad en la zona lindera con el distrito de Florencio Varela. El conjunto de barrios ubicados en esa área pasaría a ser una localidad nueva, cuyo nombre no trascendió.
El cambio implicaría que estas zonas del distrito cuenten con sendas delegaciones municipales, lo que significaría una descentralización administrativa que beneficiaría a los vecinos que deban realizar trámites y consultas.
También significaría que cada una de ellas cuente con partidas específicas para obras públicas asignadas en el presupuesto municipal.
Otros beneficios directos e indirectos de otorgarles a estos barrios el estatus de localidades incluyen la extensión de servicios de transporte y seguridad y la afirmación de una identidad local que ya existe desde hace tiempo pero que se afirmaría con el reconocimiento oficial.