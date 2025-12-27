Apps
CUMBRE

Alonso se reunió con Monteoliva por la seguridad en la Provincia

Los titulares de las áreas de Seguridad en Nación y Provincia se encontraron para analizar las acciones conjuntas a tomar en 2026 en territorio bonaerense.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se reunieron para analizar el panorama de la seguridad en territorio bonaerense.

Monteoliva recibió a Alonso en su despacho y ambos hablaron de las acciones conjuntas que ambos gobiernos podrían emprender a lo largo del año que está por comenzar, para mejorar la seguridad en la provincia más grande del país.

Es la primera reunión entre Alonso y la nueva ministra, sucesora de Patricia Bullrich, quien pasó a conducir la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado Nacional.
 

La relación entre Alonso y Bullrich estuvo marcada por recurrentes diferencias que se manifestaron en publicaciones cruzadas en las redes, por ejemplo, respecto de las estadísticas de delitos graves.
 

