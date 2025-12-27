27 de diciembre de 2025
EN LA MIRA
Tapia y Toviggino, imputados por retención de aportes
La Justicia formalizó un cargo contra los dirigentes de la AFA que se suma a otras acusaciones de presuntos negocios turbios.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y su aliado Pablo Toviggino, tesorero de la institución, fueron formalmente imputados por la Justicia en una causa en la que se investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la entidad.
El fiscal Claudio Navas Rial, a cargo de la pesquisa, formalizó la acusación contra Tapia y Toviggino, que ya se encuentran en el ojo de la tormenta por presuntos manejos turbios a través de una financiera del Gran Buenos Aires y posibles maniobras de lavado de dinero, pero hasta ahora no habían sido imputados por ningún delito.
Navas Rial acusó a ambos dirigentes por una deuda previsional que supera los 19.000 millones de pesos, en una causa en la que interviene el juez Diego Amarante y que se inició a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) a principios de este mes.
La DGI inicialmente apuntaba a retenciones de impuestos y tributos a la seguridad social por unos 7000 millones de pesos, pero con el correr de las semanas la suma prácticamente se triplicó. Los delitos que se investigan se encuadran en el Régimen Penal Tributario.
Si Tapia y Toviggino son hallados culpables, el presidente de la AFA deberá depositar al menos parte del dinero adeudado al fisco en un plazo de un mes, o se arriesgará a una pena de dos a seis años de prisión.