26 de diciembre de 2025
MERCADO LABORAL
La desocupación trepa: casi la mitad de los nuevos desempleados son bonaerenses
Un informe difundido por el ministro de Economía provincial, Pablo López, advierte que el deterioro del empleo se profundiza desde 2023, con suba del desempleo, más informalidad y un avance del cuentapropismo en detrimento del trabajo asalariado.
La desocupación volvió a encender luces de alarma y la provincia de Buenos Aires aparece como uno de los territorios más golpeados. De acuerdo a los datos oficiales correspondientes al tercer trimestre de 2025, la tasa de desempleo alcanzó el 6,6% a nivel nacional, por encima del 5,7% registrado en igual período de 2023. La diferencia no es menor: implica la incorporación de 144.000 nuevos desocupados en todo el país, según cifras de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
En ese escenario, el peso bonaerense resulta determinante. El 44% de las personas que perdieron su trabajo desde el cambio de Gobierno nacional reside en la Provincia, lo que expone con crudeza el impacto del actual modelo económico sobre el principal distrito productivo del país. Industria, comercio y construcción aparecen como los sectores más castigados, con efectos directos sobre los hogares bonaerenses.
El mapa del desempleo y la crisis de calidad
El detalle por aglomerados urbanos refuerza ese diagnóstico. De los 144.339 nuevos desocupados registrados entre el tercer trimestre de 2023 y el de 2025, 62.890 corresponden al territorio bonaerense. Muy por detrás se ubican el Gran Rosario (29.354), el Gran Resistencia (11.727), el Gran Córdoba (7.828), el Gran Santa Fe (6.914), el Gran Mendoza (6.806) y la Ciudad de Buenos Aires (5.990).
Sin embargo, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, remarcó que la problemática no se limita a la falta de puestos, sino también a la degradación de su calidad. Según los datos de la Composición de la Tasa de Empleo nacional, se observa un desplazamiento estructural del empleo protegido: mientras que en el tercer trimestre de 2023 los asalariados representaban el 74,9% de la tasa total, para el mismo periodo de 2025 esa cifra cayó al 71,8%.
En contrapartida, el "resto de categorías" —donde predomina el cuentapropismo— mostró un avance sostenido, pasando del 25,1% en 2023 al 28,2% en 2025. Esta tendencia confirma que el mercado laboral está sustituyendo empleos en relación de dependencia por formas de ocupación más inestables y con menos derechos.
Informalidad en ascenso
A la par del avance del cuentapropismo, la informalidad continúa su marcha ascendente. Según las estadísticas de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la población con empleo informal creció significativamente en el último año.
Entre el tercer trimestre de 2024 y el de 2025, la cantidad de personas en la informalidad saltó de 5.690.000 a 5.891.000. Este incremento de 201.000 trabajadores sin aportes se tradujo en un aumento de la tasa de informalidad, que pasó del 42,6% al 43,3% en solo doce meses.
Desde la administración provincial sostienen que este cuadro deja en evidencia a los grandes perdedores del actual esquema económico. “Desde la llegada de Milei, hay más desocupados —especialmente en el corazón productivo del país—, empleo de peor calidad, aumento de la informalidad y del cuentapropismo, y caída del empleo asalariado”, sintetizó López al analizar los números oficiales.
Con estos indicadores, la desocupación y la precarización del trabajo se consolidan como uno de los principales desafíos sociales y económicos para la provincia de Buenos Aires, en un contexto nacional que, lejos de revertirse, continúa profundizando las desigualdades en el mercado laboral.