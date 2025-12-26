Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de diciembre de 2025 EMERGENCIA AGROPECUARIA

Nación cumplió y giró más de 1.000 millones a distritos complicados por inundaciones

El Gobierno nacional transfirió $1.046 millones a distritos bonaerenses afectados por el exceso hídrico. La asistencia forma parte del paquete de $1.900 millones anunciado para la emergencia agropecuaria, con obras en caminos rurales, maquinaria y créditos blandos para productores.

