La Provincia redobla la apuesta por la población joven en situaciones vulnerables

En un contexto de crisis socioeconómica, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, acargo de Andrés Larroque, introduce cambios en sus su programa de Centros Juveniles. Los detalles.

