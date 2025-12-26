26 de diciembre de 2025
ASISTENCIA
La Provincia redobla la apuesta por la población joven en situaciones vulnerables
En un contexto de crisis socioeconómica, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, acargo de Andrés Larroque, introduce cambios en sus su programa de Centros Juveniles. Los detalles.
El Gobierno bonaerense introdujo modificaciones al programa Centros Juveniles, que se implementa desde 2018, en virtud de lo que consideran un contexto de crisis socioeconómica y creando nuevos objetivos que fueron expuestos en el Boletín Oficial de este viernes 26 de diciembre.
Así, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Andrés Larroque, considera que “el contexto socioeconómico ha sufrido diversos cambios y alteraciones”, dejando como saldo el incremento de personas en situación de vulnerabilidad social.
Ese marco, la Dirección de Políticas Solidarias puso el acento en asistir de manera integral a los jóvenes, de manera especial, sumando cambios internos para brindar "mayor celeridad y economía en los plazos” en el programa que subvenciona a municipios, instituciones religiosas y asociaciones civiles que asisten a personas de entre 14 y 29 años.
Según estimaciones oficiales, actualmente son más de 400 los centros juveniles, distribuidos en 64 municipios, que atienden a más de 15.000 jóvenes. Brindan atención alimentaria y, a partir de esta reforma, también ayudarán al "desarrollo integral) en base a siete ejes: Salud, Educación Sexual Integral (ESI), Social Comunitario, Pedagógico, Deportivo, Trabajo y Ambiente.
Respecto de la salud, la idea es trabajar en “la concientización sobre hábitos alimenticios saludables, el cuidado del cuerpo y la importancia de los controles médicos periódicos”, mientras que sobre la ESI promoverán "la aplicación efectiva de programas y materiales adecuados a cada etapa de desarrollo”. A esto le sumaron herramientas “para la prevención y detección de la violencia de género y el abuso sexual”.
En referencia a lo Social Comunitario, el texto explica que "busca promover la comunicación y el trabajo integral entre los centros juveniles y las familias de los beneficiarios para fortalecer la organización y el entramado social”, mientras que en lo pedagógico el objetivo es “impulsar actividades de capacitación y estimulación orientadas a la inserción laboral, educativa y ocupacional”, además de promover la lecto-escritura, la recreación, la expresión y el arte”.
En referencia a lo deportivo, quiere promover la práctica de distintas disciplinas deportivas entendiendo al deporte “como una herramienta de integración, encuentro y desarrollo comunitario”, mientras que en lo laboral se busca que los centros favorezcan la formación técnica.
Finalmente, en referencia al ambiente, busca “generar instancias educativas sobre el cuidado ambiental y en promover acciones comunitarias que lo fortalezcan”.