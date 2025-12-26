En medio de la tensión entre sectores, el PJ bonaerense se reúne en busca de unidad
Los distintos sectores del peronismo provincial sostendrán un encuentro en la sede de la calle Matheu. Con la fecha de elecciones ya fijada -el 15 de marzo de 2026- intentan evitar la confrontación electoral. Las rispideces entre camporistas y Grabois y una clave: los apoderados.
Los distintos sectores del PJ bonaerense volverán a reunirse hoy en la sede de la calle Matheu, en la Ciudad de Buenos Aires, para avanzar en el proceso de renovación de autoridades, tras la caducidad de los mandatos del cuerpo que preside Máximo Kirchner.
Más allá de que la fecha para las internas ya fue fijada para el domingo 15 de marzo, el objetivo del kicillofismo y el cristinismo es acercar posiciones y explorar la posibilidad de acordar una lista de unidad antes del cierre formal de candidaturas.
Por lo pronto, el Consejo del partido reunido días atrás en Malvinas Argentinas definió un cronograma para presentación de avales, exhibición de padrones, impugnaciones y cierre definitivo de listas.
Según lo acordado, la fecha límite para la presentación de candidaturas fue fijada para el domingo 8 de febrero de 2026, mientras que los padrones estarán disponibles entre el 22 y el 27 de enero. En el caso de las impugnaciones, podrán realizarse hasta el 15 de febrero.
Finalmente, la oficialización de boletas se realizará el 4 de marzo, en tanto que el lunes 16, un día después de las elecciones partidarias, comenzará el escrutinio en caso de que haya disputa electoral. Como marco, el pedido del kirchnerismo para definir autoridades de bloque y Cámara en el Senado, bloqueado por la vicegobernadora Verónica Magario, y el choque entre el MTE de Grabois con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, a raíz de una protesta de "trapitos", afectados por una reforma al estacionamiento medido.
Como informó La Tecla.info, el camporismo/cristinismo podría insistir con la postulación de Máximo Kirchner, mientras que suena fuerte el nombre de Magario como emergente del Movimiento Derecho al Futuro, liderado por el gobernador Axel Kicillof, ya lanzado a una proyección nacional tras un acto que tuvo lugar horas atrás en Ensenada.
Sin embargo, en la previa al cónclave malvinense tuvo lugar una reunión de la que participaron stAndrés Larroque, Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Julio Alak por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y por el kirchnerismo Federico Otermín y Alejandro Dichiara, entre otros. El cara a cara fue para acercar miradas sobre lo que se va a charlar este viernes y también hacer saber una iniciativa en busca de la unidad.
El intendente de Lomas de Zamora junto al presidente de la Cámara de Diputados llevaron una propuesta ideada por Cristina Fernández en la que se pretende acercar a todas las partes. La expresidenta se mantiene activa a pesar de las medidas judiciales que intentan disminuir las visitas de su entorno y mantiene reuniones con dirigentes del peronismo bonaerense.
El planteo del kirchnerismo es “fortalecer la unidad” y que cada sector que en la actualidad compone la estructura partidaria mantenga los espacios que ya ostentan. “Queremos que se respeten todos los lugares que tiene cada uno”, indicaron voces a este medio.
En cuanto a la posibilidad de que Máximo Kirchner continúe como presidente del PJ bonaerense, por el momento en el cristinismo sostienen que lo principal es que “todos tengan los mismos lugares y que los nombres se verán después”. Desde este campamento no escondían sus postura de que el diputado nacional siga al mando y hasta recuerdan que era un acuerdo que se había establecido con Axel Kicillof en el cierre de listas provincial.
En distintas conversaciones fundamentan la propuesta en función de que “trabajar para la unidad para que Axel pueda caminar sin la interna de por medio”. De todos modos, un punto importante a resolver será los nombres que tengan la lapicera: los apoderados del partido.
En la actualidad son cuatro: Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises "Coco" Giménez. Todos responden al cristinismo y es un nudo complejo de desatar si se tiene en cuenta la experiencia de Fuerza Patria en la confección de la boleta para las elecciones del 7 de septiembre. El corte de luz salvador que hubo aquel sábado 19 de julio fue una expresión de las dificultades del peronismo para llegar a acuerdos.
Además de la presidencia y vice junto con los consejeros por secciones y ramas, se tiene que renovar la conducción de las 135 unidades básicas. Esta discusión también traerá dolores de cabeza tanto por la interna por arriba como por las rencillas distritales que suelen implosionar por abajo.
En cuanto al reparto de lugares equitativos que se propuso habrá que tener en cuenta qué criterios se utilizan porque en mapa político interno cambió desde el 2021 a la fecha. Existen dirigentes que respondían a un sector que ahora están encuadrados en otro. Además, está el detalle de Juan Zabaleta, consejero suplente por la Primera Sección y miembro de la Junta Electoral partidaria. ¿Ese lugar para quién irá?
Verónica Magario aparece como la principal candidata del Movimiento Derecho al Futuro para conducir el PJ bonaerense. En paralelo, surgía como alternativa de un grupo de intendentes Federico Otermín, que junto a Gastón Granados, Federico Achaval y Nicolás Mantegazza, buscaban posicionarse como factor de unidad. La visibilidad reciente de estos jefes comunales junto a Claudio Tapia les valió el apodo de “la banda del Chiqui” en los pasillos de discusiones.
También se anotó en la carrera Mariel Fernández, mientras que Fernando Gray permanece como una incógnita: su foto reciente con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, alimentó especulaciones sobre un eventual acercamiento al armado que respalda a la vicegobernadora.