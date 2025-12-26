El enfrentamiento entre Mayra Mendoza y Grabois se cobró la primera víctima política

SENADO BONAERENSE

Magario le cierra la puerta al reclamo kirchnerista para sesionar el 29 de diciembre Un nuevo episodio de la interna dentro del peronismo bonaerense se dio previo a Navidad. El cristinismo/camporismo quiere definir antes de fin de año la conducción del bloque y la vice de la Cámara. A cambio, ofrece aprobar dos proyectos del Ejecutivo que están cerca de perder estado parlamentario.