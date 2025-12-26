El enfrentamiento entre Mayra Mendoza y Grabois se cobró la primera víctima política

SENADO BONAERENSE
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
Durante un tiempo prolongado dimos un debate político respecto de cómo comenzar a ordenar el tránsito en Quilmes. Hace cinco años presentamos un proyecto que ya funciona en otras ciudades. Jamás prosperó. pic.twitter.com/HrEQV3ZueA— Ezequiel Arauz (@ezearauz) December 24, 2025
Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF…— Juan Grabois (@JuanGrabois) December 22, 2025