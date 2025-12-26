Apps
26 diciembre 2025
SECUELAS

El enfrentamiento entre Mayra Mendoza y Grabois se cobró la primera víctima política

El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Quilmes, Ezequiel Arauz, presentó su renuncia tras la sesión por el estacionamiento medido que incluyó incidentes entre la Policía y un grupo de "trapitos".

A través de sus redes sociales y luego de la controvertida sesión en la que se aprobó una nueva modalidad para organizar el tránsito Quilmes, el presidente del bloque de Fuerza Patria en ese Concejo Deliberante, Ezequiel Arauz, anunció su renuncia a la titularidad de dicha bancada.

En su escrito, el edil cercano al camporismo cuestionó tanto el contenido de la ordenanza sancionada como el proceso político que llevó a su aprobación, y que generó un fuerte enfrentamiento entre la Policía y un grupo de "trapitos". En ese marco, recordó que su espacio venía discutiendo desde hace tiempo distintas alternativas para abordar la problemática del tránsito y remarcó que, incluso, habían presentado un proyecto años atrás que funciona en otros municipios, aunque nunca fue tratado.

Si bien el bloque acompañó la votación por una cuestión de responsabilidad institucional, el edil dejó en claro que existen profundas diferencias con el enfoque general de la iniciativa y con la manera en que se resolvió el debate. También señaló que la defensa más firme del proyecto provino de sectores opositores, en una jornada marcada por tensión, incidentes en las inmediaciones del recinto y un fuerte operativo policial.
 

Otro de los puntos centrales de su planteo fue la falta de diálogo previo a la sesión. Según expresó, no hubo instancias reales para acercar posiciones ni voluntad política para construir consensos, algo que, a su entender, podría haber evitado el desenlace que finalmente se produjo.

Ante este escenario, Arauz consideró que lo más responsable era dejar la presidencia del bloque para que sea ocupada por una figura con mayor respaldo político interno y mejores condiciones para ejercer la conducción en este nuevo contexto. 

Como informó La Tecla.info, militantes vinculados a Juan Grabois se movilizaron el último lunes hacia el Concejo Deliberante para rechazar un proyecto que busca regular la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como “trapitos”, y el clima terminó desbordado con incidentes y una fuerte presencia policial.

Desde la intendencia remarcaron que la iniciativa contempla a los cuidacoches preexistentes, con la posibilidad de incorporarlos bajo condiciones formales, con derechos laborales y cobertura social. Sin embargo, marcaron una línea roja: no adjudicar de manera directa el servicio a una cooperativa, como reclama el Movimiento de Trabajadores Excluidos, espacio históricamente vinculado a Grabois. La alternativa que propuso el municipio es una licitación abierta para quienes cumplan con el pliego.

El conflicto escaló cuando la movilización derivó en enfrentamientos con la Policía bonaerense que custodiaba el edificio municipal. A partir de ese momento, el propio Grabois salió con los tapones de punta contra la gestión local. En un mensaje difundido en redes sociales, acusó a la intendencia de habilitar la represión de militantes y trabajadores y de avanzar con lo que definió como una “privatización amañada” del estacionamiento medido.

Lejos de bajar el tono, el dirigente social sumó una lectura política más amplia y apuntó contra la interna del peronismo. Aunque dijo no sentirse parte de las disputas entre La Cámpora y otros sectores, cuestionó con dureza lo que consideró un cierre del diálogo social en un contexto de crisis. También denunció la detención de una trabajadora de prensa durante los incidentes y exigió su liberación inmediata.

 
A través de su cuenta de X, Grabois sentenció: “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca lo haga quien lo haga. Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad.

Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre”.

Desde las organizaciones sociales, la UTEP sostuvo que el operativo se desplegó mientras los trabajadores de la economía popular intentaban ser escuchados antes de la votación de la ordenanza. En un comunicado, denunciaron violencia policial y acusaron al municipio de proteger el negocio de una empresa privada, al tiempo que reclamaron la liberación de los detenidos y el cese de la represión.

La respuesta de Mayra Mendoza no tardó en llegar y fue igual de contundente. En un audio que circuló en las últimas horas por Infobae, la jefa comunal rechazó las acusaciones y le habló directamente a Grabois. Lo acusó de faltar el respeto, de fomentar la violencia y defendió su política de ordenamiento, que vinculó con otras decisiones de su gestión, como la erradicación de la tracción a sangre y la reorganización de los recolectores urbanos.

“Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”, sentenció Mayra y añadió: “No se quién te crees que sos, porque lo que estás representando es lo que justamente no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo formal. Lo mismo pasó con la tracción a sangre”.

En el audio que publicó Infobae, Mendoza sentenció: “Yo no se, Juan, desde qué lugar y desde qué posición te crees que estás vos sobre el resto para tratarnos así. A mi me eligieron mis vecinos de Quilmes para poder ordenar este municipio. Lo que ustedes están haciendo, hasta lastimar a una vecina que estaba realizando un trámite, no lo voy a permitir”.

Allí se refirió a la posición de Juan Grabois en la interna del peronismo: “Me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representas.” 

El episodio dejó algo más que un debate sobre trapitos y estacionamiento medido. Volvió a exponer las tensiones internas del universo kirchnerista y del entramado de organizaciones sociales, en un escenario de creciente conflictividad territorial. Mientras el municipio insiste en la necesidad de regular y formalizar, desde el MTE y otros espacios denuncian criminalización y falta de diálogo.

