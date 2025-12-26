Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de diciembre de 2025 CONGRESO

El Gobierno busca cerrar el año con la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Será una jornada tensa en el Senado, donde el oficialismo busca los votos para sancionar ambas normativas. Dudas por un artículo que elimina pisos de inversión en educación y ciencia. Cualquier cambio obligaría a que el proyecto vuelva a Diputados.

