Apps
Miércoles, 24 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
24 de diciembre de 2025
CADA CUAL POR SU LADO

Los saludos de Axel Kicillof y Javier Milei para las fiestas de fin año

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo llegar su mensajes por redes sociales a todos los bonaerenses. Asimismo, el Presidente de la Nación envió palabras a sus seguidores.

Los saludos de Axel Kicillof y Javier Milei para las fiestas de fin año
Compartir

Ante la inminencia de las fiestas de fin de ańo, tanto Axel Kicillof como Javier Milei enviaron saludos por redes sociales. El Gobernador bonaerense y el Presidente de la Nación marcaron presencia en un día especial.


"Feliz Navidad para todas las familias bonaerenses", expresó el mandatario de la provincia de Buenos Aires. 

A su vez, manifestó: "Después de un año difícil, les deseamos paz, solidaridad y lo mejor para lo que viene. Construyamos una provincia y una Argentina para todos. ¡A no bajar los brazos!".

En tanto, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 en el ámbito de la Administración Pública Provincial, mediante el Decreto Nº 3063/2025. El mismo fue publicado en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a los organismos de la administración central y descentralizada y tiene como objetivo facilitar los traslados y encuentros familiares con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en una época del año que genera una fuerte movilidad de personas dentro y fuera del territorio bonaerense. Por su parte, el presidente Javier Milei publicó este miércoles un mensaje en redes sociales para celebrar las fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión. 

“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, cerró el mandatario en el video que utilizó para celebrar Noche Buena y Navidad. 

La idea del mandatario era realizar un repaso de su gestión en materia económica, política y social.  “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, expresó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei)

“Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró y sumó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

Navidad 2025: la Iglesia toma la palabra

En un contexto de crisis social y económica, la Iglesia combina el mensaje navideño de esperanza y encuentro con una mirada crítica sobre la realidad del país, el rumbo político y las desigualdades que atraviesan a los sectores más vulnerables.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Cambios en la Caja de Abogados: oficializan la eliminación de la sobretasa de Justicia

La Provincia reglamentó el Servicio de Guardaparques y fijó condiciones laborales

El Gobierno juntó a intendentes para avanzar en obras en la Autovía Provincial Ruta 6

Navidad 2025: la Iglesia toma la palabra

Fede Bal y Evelyn Botto a pura pasión en Nueva York

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET