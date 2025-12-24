Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de diciembre de 2025 AHOGADOS

Jubilaciones por el piso: Milei oficializó un aumento de 9 mil pesos para enero

La jubilación mínima va a ser de $349.299,32 desde el primer mes del 2026. Si se suma el bono de 70 mil pesos, de bolsillo quedarán en $419,299.32.

