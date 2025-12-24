Apps
Miércoles, 24 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
24 de diciembre de 2025
PARA CONOCER

Las mascotas podrán viajar en trenes y micros de larga distancia en Argentina: los requisitos

El Gobierno nacional autorizó, a través de la Resolución 2076/2025, el traslado de animales domésticos en servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional

Las mascotas podrán viajar en trenes y micros de larga distancia en Argentina: los requisitos
Compartir

En una decisión que facilita los viajes familiares durante la temporada de vacaciones, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía habilitó el transporte de mascotas en trenes y micros de larga distancia en todo el país. 

La norma, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 2076/2025, elimina restricciones previas y alinea el transporte terrestre con estándares similares a los del sector aéreo, priorizando la tenencia responsable y la sanidad animal.

La medida responde a una demanda creciente de los propietarios de mascotas, que hasta ahora solo podían trasladarlas en avión o vehículos particulares para distancias largas. 

Los requisitos principales para viajar con mascotas incluyen la presentación obligatoria de constancia de vacunación antirrábica vigente y cualquier otro certificado sanitario requerido por la normativa actual.

La mascota debe viajar obligatoriamente dentro de un contenedor que garantice salubridad y protección. 

Solo se permite un animal doméstico por pasajero mayor de edad, y no más de uno por contenedor. El pasajero es responsable de la custodia, salud, bienestar y seguridad de la mascota, asegurando que no cause molestias, riesgos o daños a otros usuarios o a la unidad de transporte.

Las empresas de transporte podrán establecer una tarifa específica por el servicio.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ES LEY

Cambios en la Caja de Abogados: oficializan la eliminación de la sobretasa de Justicia

El Gobierno bonaerense promulgó la normativa que introdujo modificaciones importantes en el financiamiento del sistema y refuerza controles. La lupa sobre los gastos y el planteo de austeridad.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El Gobierno bonaerense dispuso asueto para las fiestas: qué días no se trabajará

Kicillof blinda su gestión con un endeudamiento récord y nuevos fondos

Más sillas para el Banco Provincia: nueva estructura, más cargos y control interno

Cortocircuito en el Senado: el kirchnerismo pidió sesionar antes de fin de año

ATE se le planta a la gestión de un intendente peronista y lanza un paro por tiempo indeterminado

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET