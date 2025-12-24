Las mascotas podrán viajar en trenes y micros de larga distancia en Argentina: los requisitos

En una decisión que facilita los viajes familiares durante la temporada de vacaciones, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía habilitó el transporte de mascotas en trenes y micros de larga distancia en todo el país.



La norma, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 2076/2025, elimina restricciones previas y alinea el transporte terrestre con estándares similares a los del sector aéreo, priorizando la tenencia responsable y la sanidad animal.



La medida responde a una demanda creciente de los propietarios de mascotas, que hasta ahora solo podían trasladarlas en avión o vehículos particulares para distancias largas.



Los requisitos principales para viajar con mascotas incluyen la presentación obligatoria de constancia de vacunación antirrábica vigente y cualquier otro certificado sanitario requerido por la normativa actual.



La mascota debe viajar obligatoriamente dentro de un contenedor que garantice salubridad y protección.



Solo se permite un animal doméstico por pasajero mayor de edad, y no más de uno por contenedor. El pasajero es responsable de la custodia, salud, bienestar y seguridad de la mascota, asegurando que no cause molestias, riesgos o daños a otros usuarios o a la unidad de transporte.



Las empresas de transporte podrán establecer una tarifa específica por el servicio.