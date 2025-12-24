Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de diciembre de 2025 REUNIÓN DE TRABAJO

El Gobierno juntó a intendentes para avanzar en obras en la Autovía Provincial Ruta 6

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, mantuvo una reunió con cinco jefes comunales. También estuvo presente, el titular de AUBASA, José Arteaga.

