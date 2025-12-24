Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de diciembre de 2025 NUEVA MEDIDA

La Provincia reglamentó el Servicio de Guardaparques y fijó condiciones laborales

El Gobierno bonaerense avanzó con la implementación de la Ley N° 15.432 en el marco del Ministerio de Ambiente. Asimismo, habrá una reestructuración para poner en funcionamiento el nuevo esquema.

