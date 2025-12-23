Volver | La Tecla Nacionales 23 de diciembre de 2025 JUDICIALES

La Justicia le puso un freno al Gobierno y dejó sin efecto el DNU que veta el financiamiento universitario

Un juzgado federal hizo lugar a una cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, tras meses de pérdida salarial y recortes que impactaron en docentes, no docentes y estudiantes.

Compartir