Parte médico de Cristina Kirchner: evolución favorable tras la cirugía por apendicitis

El informe firmado por la dirección médica confirmó que la expresidenta permanece internada, con tratamiento antibiótico endovenoso y parámetros clínicos dentro de lo esperado tras la intervención.

