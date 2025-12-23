23 de diciembre de 2025
COMUNICADO OFICIAL
Parte médico de Cristina Kirchner: evolución favorable tras la cirugía por apendicitis
El informe firmado por la dirección médica confirmó que la expresidenta permanece internada, con tratamiento antibiótico endovenoso y parámetros clínicos dentro de lo esperado tras la intervención.
Un nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Fernández de Kirchner llevó tranquilidad respecto de la evolución posterior a la cirugía a la que fue sometida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El comunicado fue emitido este martes desde el sanatorio Otamendi, donde la expresidenta permanece internada.
Según el informe oficial, la paciente continúa con una evolución favorable luego de la intervención quirúrgica. El texto detalla que se encuentra bajo tratamiento antibiótico endovenoso y que mantiene el drenaje peritoneal colocado durante el procedimiento, una práctica habitual en este tipo de cuadros clínicos.
Desde el centro de salud señalaron que los parámetros médicos observados hasta el momento se ubican dentro de los rangos esperables para el cuadro que presentó Cristina Kirchner, lo que refuerza el carácter positivo de la evolución postoperatoria.
El parte también indicó que la expresidenta seguirá internada hasta completar el tratamiento correspondiente, sin precisar por el momento una fecha estimada de alta médica. La decisión apunta a un seguimiento cercano de la evolución y a evitar posibles complicaciones.
El comunicado lleva la firma de la directora médica del sanatorio, Marisa Anrárconi, y fue fechado en la Ciudad de Buenos Aires este martes 23 de diciembre, en medio de una fuerte atención política y mediática sobre el estado de salud de la exmandataria.
En el entorno de Cristina Kirchner valoraron la claridad del parte médico y remarcaron que el proceso de recuperación se desarrolla de acuerdo a lo previsto por el equipo profesional que la asiste.
Mientras tanto, el estado de salud de la expresidenta sigue siendo un tema central en la agenda pública, no solo por su relevancia institucional sino también por el impacto político que genera cada novedad vinculada a su figura.