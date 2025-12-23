Apps
TERRIBLE

El empresario acusado de abusar a compañeros de su hijo regresó al país sin avisar a la Justicia

Marcelo Porcel violó las condiciones de su autorización para viajar a Uruguay y podría enfrentar medidas más severas en la causa por presuntos abusos sexuales a menores

Compartir

El empresario Marcelo Porcel, de 51 años, imputado por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores contra al menos nueve compañeros de sus hijos en el Colegio Palermo Chico, regresó a la Argentina desde Punta del Este (Uruguay) sin informar a la Justicia, incumpliendo las condiciones de su permiso de salida del país.

Porcel había obtenido autorización judicial para permanecer en el país vecino desde el 17 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026, con motivo del casamiento de una sobrina.

La justicia aprobó el viaje al considerar que no existía riesgo de fuga, dado su arraigo y falta de antecedentes.

Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que el imputado volvió anticipadamente sin notificar el cambio, lo que representa una irregularidad que podría comprometer su libertad. 

Ahora fue intimidado a informar su domicilio actual en un plazo de 24 horas.

La causa, iniciada en julio de 2024, investiga abusos ocurridos entre 2022 y 2024. Según las denuncias, Porcel captaba la confianza de los adolescentes,  compañeros de sus hijos, invitándolos a su domicilio en Palermo, a una oficina en Retiro o a otros departamentos. Allí les ofrecía alcohol, organizaba juegos y apuestas online, y los incitaba a desafíos que incluían desnudarse a cambio de dinero, además de realizar masajes que derivaban en tocamientos.

Entre las pruebas clave figuran peritajes a celulares secuestrados en allanamientos de septiembre de 2024, donde se hallaron imágenes de un menor desnudo en la ducha y otras capturas que sugieren el uso de cámaras ocultas.

Porcel permanece en libertad con restricciones, como la prohibición de acercamiento a 300 metros de las víctimas, el colegio y el club GEBA.

El abogado de las familias denunciantes, Pablo Hawlena Gianotti, impulsa la indagatoria y posibles medidas más restrictivas.

La institución educativa desvinculó a la familia Porcel y activó protocolos de protección. 

