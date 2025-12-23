23 de diciembre de 2025
La refinería de YPF La Plata avanza en su modernización con un centro operativo 24x7
Desde Ensenada, la petrolera apuesta a la digitalización para optimizar uno de los complejos clave del sistema energético.
La Refinería de YPF La Plata presentó el Real Time Operation Room (RTOR), un centro operativo de última generación desde el cual ingenieros y técnicos monitorean en tiempo real el funcionamiento del complejo industrial con el objetivo de mejorar la productividad, optimizar recursos y agilizar la toma de decisiones. La iniciativa se enmarca en un proceso de transformación tecnológica alineado con estándares internacionales del sector.
“Esto significa una mejora en la productividad del complejo industrial, que viene mejorando, pero que procuramos siempre tener una mejora continua, reduciendo recursos para obtener la mayor cantidad de productos posibles”, explicó Diego Agrelo, gerente general del complejo industrial de Ensenada, al término de una recorrida con periodistas por la nueva sala.
El RTOR funciona en una sala de dos pisos que integra 30 unidades de proceso y transformación química distribuidas en todo el predio. Allí trabajará un equipo de alrededor de 150 personas, organizadas en turnos rotativos para garantizar una operación 24 horas, los siete días de la semana, con esquemas de trabajo de 12 horas. Según Agrelo, el objetivo central es contar con “mayor conectividad y mejor disponibilidad de datos para las personas que toman las decisiones”.
Desde la compañía destacaron que el nuevo centro permitirá profundizar el análisis sobre desperdicios, reprocesos y subproductos, lo que impacta directamente en la eficiencia y los márgenes de rentabilidad. “Al disponer de mejor información y poder agilizar las decisiones, buscamos una mayor capacidad de análisis y una mejora continua de la productividad”, señaló el directivo, quien remarcó que el RTOR se integra con el Real Time Intelligent Center (RETIC) inaugurado en marzo.
La refinería de YPF La Plata procesa 211 mil barriles de crudo por día, de los cuales el 70% proviene de Vaca Muerta, y abastece de combustibles al 60% del AMBA, entre otras regiones del país. Ubicada en un predio de 400 hectáreas, la planta fue reconocida por la consultora Solomon, que la ubicó en el primer cuartil mundial por margen neto y en el segundo cuartil por costo de producción. Para el próximo año, YPF anticipó la incorporación de más tecnología para consolidar al complejo como uno de los más relevantes del continente.