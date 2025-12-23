Drones e inteligencia artificial vigilarán las rutas a la Costa Atlántica para detectar uso de celular y falta de cinturón

La Provincia de Buenos Aires implementará un sistema de control con drones equipados con inteligencia artificial en las principales rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico, con el fin de detectar conductas de riesgo al volante y prevenir accidentes durante la temporada turística.

El anuncio forma parte del operativo de Sol a Sol 2025/26, que incluye un amplio despliegue de seguridad con más de 20.000 efectivos policiales, nuevos patrulleros y motocicletas para tareas de prevención y control en rutas y destinos turísticos.



El foco principal estará en dos infracciones frecuentes: el uso del celular mientras se conduce y la no utilización del cinturón de seguridad. Las multas por estas faltas son elevadas: manejar sin cinturón puede costar entre $85.550 y $171.100, mientras que el uso del teléfono móvil al volante puede llegar a los $342.200. Además de los controles vehiculares, el operativo incluirá fiscalizaciones intensivas al transporte interjurisdiccional de pasajeros, tanto en rutas como en terminales de origen.



Con esta incorporación de herramientas de última generación, las autoridades buscan complementar el monitoreo de corredores, la asistencia en emergencias y los controles de tránsito habituales para garantizar una temporada más segura en las rutas hacia la Costa Atlántica.