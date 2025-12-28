Las mejores tapas del año

Dos elecciones marcaron el termómetro de la política en la provincia de Buenos Aires como así también la consolidación del distanciamiento del kicillofismo y el kirchnerismo en medio de la detención de Cristina Ferńandez. El crecimiento de La Libertad Avanza y la crisis en el PRO y la UCR, entre los tópicos.
El 2025 se desarrolló de manera intensa en la provincia de Buenos Aires y en La Tecla se abordó con detalles todo lo acontecido. El desdoblamiento electoral marcó un antes y un después en un año plagado de internas tanto en el oficialismo como en la oposición. La asfixia financiera que provoca Javier Milei al Gobierno bonaerense fue otro de los aspectos centrales.
A lo largo de estos doces meses se reflejaron las principales discusiones en el ámbito de la política bonaerense y muchas de ellas de impacto nacional. La detención y proscripción de Cristina Fernández generó un temblor a gran escala que todavía tiene réplicas en el peronismo y en toda la sociedad.
La situación financiera de la provincia de Buenos Aires puso a Axel Kicillof contra las cuerdas luego de conseguir un triunfo arrollador el 7 de septiembre. La derrota en los comicios de octubre detenó la pelea con Máximo Kirchner y complicó el panorama a un peronismo que siempre tiene a Sergio Massa en la gatera.
La crisis sin solución de la Unión Cívica Radical sumado al desgranamiento del PRO, que se divide entre los que se pintan de amarillo y los que se ponen la peluca, sumió a la oposición en peleas intestinas. En el río revuelto, los libertarios pudieron sacar provecho y lograron consolidarse en el territorio bonaerense.
Un recorrido por las mejores tapas de la revista La Tecla resumen un año que termina con la pelea por la conducción del Partido Justicialista bonaerense y un Kicillof que sueña con llegar a la Casa Rosada en 2027. Mientras tanto, en la oposición se esperan movimientos con el objetivo de preparar a sus candidatos para quedarse con el sillón de Dardo Rocha.
ENERO
El año empezó con una entrevista al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, en el que le pedía al kirchnerismo que acompañe al gobernador, Axel Kicillof. Luego, siguió con un repaso sobre los cortocircuitos entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura ante un Presupuesto 2025 y una Fiscal Impositiva que no eran aprobados.
Larroque: “Tenemos la tarea de construir un oficialismo en la Provincia”
Teléfono descompuesto
FEBRERO
En el segundo mes del 2025 ya se hablaba con más certezas de las ganas de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales y nacionales por lo que el Gobernador escuchaba diferentes voces ante el rechazo del cristinismo. Mientras tanto, trascendían ciertas diferencias internas en La Cámpora, entre un sector más beligerante y otro que proponía mayor diálogo con el kicillofismo.
Desdoblar para reinar
La grieta en La Cámpora
MARZO
Sin el Presupuesto aprobado, los municipios comenzaban a atravesar mayores complicaciones para sostener sus gestiones. Al ajuste de Javier Milei, se le sumaba que no contaban con el Fondo de Fortalecimiento Municipal para hacer frente a distintos aspectos de los gobiernos locales. También fue un mes en el que estallaron las diferencias internas en la oposición de cara a las elecciones que se acercaban y no llegaban a acuerdos plenos.
Intendentes al borde de un ataque de nervios
Todo roto. Oposición en la Provincia
ABRIL
El cuarto mes del año fue clave porque se confirmó el desdoblamiento de las elecciones y se abrió un escenario inédito para el territorio bonaerense. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, tuvo un mano a mano con La Tecla y desarrolló la perspectiva del Movimiento Derecho al Futuro en medio de las tensiones con el kirchnerismo.
Carlos Bianco: “Cuando uno solo tiene la lapicera no es unidad”
MAYO
La decisión de Axel Kicillof de no acatar el pedido de Cristina Fernández para hacer elecciones concurrentes hizo implosionar el vinculo entre ambos. Además, el clima se calentó en La Libertad Avanza entre Sebastián Pareja y Agustín Romo, la pelea entre el karinismo y las Fuerzas del Cielo se hizo pública.
La foto de hoy: quiebre
Viva la interna carajo
JUNIO
La decisión de Axel Kicillof fue una apuesta grande a su futuro político y se embarcaba en un camino plagado de obstáculos tanto en la gestión como en las discusiones internas en el oficialismo. La detención y proscripción de Cristina Fernández impacto de lleno en el peronismo, que procesaba el golpe al mentón.
Los desafíos de Kicillof
El nuevo escenario
JULIO
La presentación de listas para las elecciones provinciales dejaron certezas, pero también un cúmulo de heridos como es habitual en cada situación similar. Las alianzas armadas fueron atadas con alambre y salieron a la cancha con diferencias internas que no se preocuparon en esconder. La crisis políticas no discrimina a ningún espacios y todos se sumergen en el barro de la falta de liderazgos.
Alianzas atadas con alambre
AGOSTO
Como en toda campaña electoral, la seguridad se metió en la discusión impulsada por los sectores opositores en medio de la degradación social producto de la profundización de la crisis económica impulsada por el Gobierno nacional. En la previa a las elecciones provinciales, la vicegobernadora y candidata a diputada, Verónica Magario, brindó una entrevista a La Tecla y habló de la construcción de una alternativa a Javier Milei.
La inseguridad en la campaña. Todos pierden
Magario: “Nosotros somos la contracara de Milei”
SEPTIEMBRE
El triunfo aplastante de Fuerza Patria por sobre La Libertad Avanza dejó a Axel Kicillof como el gran ganador luego de tomar la decisión de desdoblar los comicios a pesar de las críticas de La Cámpora. El resultado le valió al oficialismo ganar más soldados en la Legislatura, pero también se engrosaron las filas libertarias. El vínculo tenso entre el Ejecutivo y la bancada oficialista continuaba su curso.
El gran ganador
Intrigas y acuerdos. El mapa de poder en la Legislatura
OCTUBRE
El gobierno bonaerense continuaba sin financiamiento propio y el ajuste de Nación asfixiaba cada vez más por lo que Axel Kicillof precisaba el proyecto de endeudamiento. Las diferencias con el kirchnerismo trababan la posibilidad de aprobar la ley en la Legislatura. La elección nacional de octubre fue un cachetazo para el peronismo y La Libertad Avanza ganó luego del escándalo de José Luis Espert, acusado de tener vínculos con narcotraficantes.
Se queda sin nafta
El país y la Provincia que vienen
NOVIEMBRE
La victoria de La Libertad Avanza en octubre les abrió una etapa en la que, en medio de sus diferencias internas, comenzaron a perfilarse candidatos para la gobernación en 2027. Diego Santilli, Sebastián Pareja y Diego Valenzuela, en la lista para la carrera. Por su parte, Axel Kicillof ideaba su política impositiva para el 2026 con una baja en la presión tributaria y con el objetivo de una mayor recaudación sobre sectores de mayores ingresos.
Desbocados
Ley Impositiva
DICIEMBRE
El cierre del 2025 comienza con nuevos desafíos para Axel Kicillof y uno de ellos es poder completar las vacantes en la Corte bonaerense. Además, el Gobernador ya piensa en su hoja de ruta y nacionaliza el Movimiento Derecho al Futuro con el objetivo de llegar a la presidencia en 2027.