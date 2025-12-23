Estados Unidos aprobó la primera píldora contra la obesidad

La nueva presentación, conocida como Wegovy, representa un avance significativo en el manejo de la obesidad y el sobrepeso, ya que ofrece una alternativa más cómoda a las inyecciones semanales. El fármaco actúa imitando la acción de la hormona GLP-1, que regula el apetito y promueve la saciedad.



La píldora logró una pérdida de peso media en adultos con obesidad o sobrepeso y al menos una comorbilidad, tras 64 semanas de tratamiento. Una de cada tres personas alcanzó una reducción de, al menos, el 20% de su peso inicial.



Además de su indicación principal para reducir el exceso de peso y mantenerlo a largo plazo, la aprobación incluye el beneficio de disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares graves como infarto, accidente cerebrovascular o muerte en pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular establecida.



Los efectos secundarios más frecuentes fueron gastrointestinales, como náuseas y diarrea.. La administración requiere tomar el comprimido en ayunas, con un sorbo de agua, y esperar al menos 30 minutos antes de ingerir alimentos o bebidas.



Novo Nordisk planea lanzar el medicamento en Estados Unidos a partir de enero de 2026, con un precio inicial de 149 dólares mensuales para la dosis de inicio en ciertos proveedores. La compañía destaca que esta opción oral podría mejorar el acceso al tratamiento, especialmente para quienes evitan las inyecciones por razones logísticas o de preferencia personal.



Este hito llega en un contexto de creciente demanda de tratamientos para la obesidad, que afecta a más de 100 millones de adultos en Estados Unidos, y en medio de una intensa competencia con rivales como Eli Lilly, que desarrolla su propia píldora oral.

La aprobación representa un paso clave hacia opciones más accesibles y cómodas en la lucha contra la obesidad, una enfermedad crónica que continúa siendo un desafío de salud pública global.