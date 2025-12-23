23 de diciembre de 2025
POR DECRETO
El Gobierno bonaerense dispuso asueto para las fiestas: qué días no se trabajará
El gobernador Axel Kicillof estampó la firma para una medida que incluye a toda la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Los detalles de la normativa.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 en el ámbito de la Administración Pública Provincial, mediante el Decreto Nº 3063/2025. El mismo fue publicado este martes en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a los organismos de la administración central y descentralizada y tiene como objetivo facilitar los traslados y encuentros familiares con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en una época del año que genera una fuerte movilidad de personas dentro y fuera del territorio bonaerense.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo provincial fundamenta la decisión en el “profundo sentido religioso y conmemorativo” de ambas festividades, así como en la conveniencia de adoptar medidas que permitan a la ciudadanía reunirse con sus seres queridos, especialmente a quienes residen lejos de su núcleo familiar.
No obstante, la norma establece una serie de excepciones para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. En ese marco, quedan exceptuados del asueto el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias, del Servicio Penitenciario Bonaerense, y del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de guardias, emergencias y prestaciones sanitarias que no puedan ser interrumpidas.
También continuarán cumpliendo funciones el personal del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que se desempeñe en dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, hogares y casas de abrigo oficiales, así como quienes realicen tareas de traslado. A ello se suma el personal que trabaja en la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, la Línea 144 y los Hogares de Protección Integral, dependientes del Ministerio de Mujeres y Diversidad.
El decreto exceptúa, además, al personal comisionado en el marco del Operativo de Sol a Sol 2025–2026, al personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que se disponga para tal fin y a quienes realicen tareas de Inspección Vial, en función del incremento del tránsito durante las fiestas.
Asimismo, se aclara expresamente que el asueto no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, que mantendrán su funcionamiento habitual de acuerdo a la normativa vigente.
Por otra parte, el decreto autoriza a ministros, secretarios, titulares de organismos constitucionales y al Asesor General de Gobierno a definir otras actividades esenciales que no puedan ser interrumpidas, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios públicos.
Finalmente, el Poder Ejecutivo invitó al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los municipios a adoptar una medida similar en sus respectivos ámbitos, aunque sin carácter obligatorio.