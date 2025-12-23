23 de diciembre de 2025
CONFLICTO
ATE se le planta a la gestión de un intendente peronista y lanza un paro por tiempo indeterminado
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció mediante un comunicado un paro por tiempo indeterminado que comenzará a partir de las 12 horas de este martes 23 de diciembre, en reclamo por la falta de pago del aguinaldo, la ausencia de definiciones sobre la fecha de cobro y la falta de respuesta a la última propuesta salarial presentada por el gremio.
La medida de fuerza impactará en distintas áreas municipales y se da en el marco de un creciente malestar entre los trabajadores estatales, que denuncian incertidumbre y falta de diálogo por parte del Ejecutivo local, encabezado por el intendente Cecilio Salazar.
Desde ATE señalaron que, a pocos días de las fiestas, el personal municipal continúa sin percibir el Sueldo Anual Complementario y sin información oficial sobre cuándo será abonado. A esto se suma, según indicaron, el silencio del Gobierno municipal frente a los reclamos salariales planteados en las últimas instancias de negociación.
“El paro es una decisión inevitable ante la falta total de respuestas. No hay confirmación del aguinaldo ni avances en la discusión salarial”, expresaron desde el sindicato, al tiempo que advirtieron que la medida se sostendrá hasta tanto haya una definición concreta por parte del Ejecutivo.
El conflicto se inscribe en un contexto financiero complejo para el municipio, que la propia gestión de Cecilio Salazar reconoció en informes recientes, con fuertes desequilibrios entre los costos de los servicios y los ingresos por tasas. Sin embargo, desde el gremio remarcaron que esa situación no puede trasladarse a los trabajadores y exigieron certezas inmediatas.
ATE no descartó profundizar las medidas si el conflicto persiste y reclamó una convocatoria urgente al diálogo para destrabar la situación antes de fin de año.