23 de diciembre de 2025

ATE se le planta a la gestión de un intendente peronista y lanza un paro por tiempo indeterminado

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció mediante un comunicado un paro por tiempo indeterminado en reclamo por la falta de pago del aguinaldo, la ausencia de definiciones sobre la fecha de cobro y la falta de respuesta a la última propuesta salarial presentada por el gremio.

