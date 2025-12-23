23 de diciembre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Más sillas para el Banco Provincia: nueva estructura, más cargos y control interno
Se oficializó la ley publicada en el Boletín Oficial que reformó la Carta Orgánica del Banco bonaerense y amplió su esquema de conducción.
La Legislatura bonaerense sancionó la Ley N.º 15.562, que introduce cambios sustanciales en la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con modificaciones en su esquema de conducción, la creación de un nuevo órgano consultivo y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.
La norma modifica el artículo 18 del Decreto-Ley 9434/1979 y establece que el Banco Provincia será gobernado por un Directorio integrado por un presidente y nueve vocales, todos argentinos, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Los miembros durarán cuatro años en sus funciones, podrán ser reelectos y deberán acreditar antecedentes de reconocida idoneidad. Además, se fija que los vocales se renovarán por mitades cada dos años.
Entre las principales novedades, la ley incorpora el artículo 18 bis, que crea en el seno del Directorio un Consejo de Directores Asociados, de carácter consultivo. Este órgano estará integrado por tres vocales asociados, también designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, con mandatos de cuatro años y posibilidad de reelección. El Consejo tendrá como función receptar buenas prácticas normativas, brindar asistencia técnica y estratégica en materia de gobierno corporativo e institucional y emitir opiniones sobre políticas y planes estratégicos. Sus integrantes participarán de las reuniones del Directorio con voz pero sin voto y percibirán una remuneración equivalente a la de un vocal.
La ley también suma el artículo 18 ter, que crea una Sindicatura colegiada como órgano de control de legalidad de los actos del Directorio. Estará conformada por dos síndicos, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, con mandatos de cuatro años y posibilidad de reelección. Deberán ser argentinos y contar con título de abogado, contador público o carreras afines, además de experiencia en administración, control público, derecho financiero o auditoría. La normativa establece incompatibilidades y les asigna funciones de control sobre actas, resoluciones, procedimientos, estados contables y el cumplimiento del Código de Gobierno Institucional y de Ética del Banco. Al igual que el Consejo de Directores Asociados, los síndicos participarán de las reuniones con voz, pero sin voto, y cobrarán una remuneración equivalente a la de un vocal.
La norma aclara que las erogaciones salariales derivadas de la nueva estructura no podrán superar los montos previstos en la Ley de Presupuesto 2026, con el objetivo de evitar un incremento del gasto público.
La ley fue sancionada el 3 de diciembre de 2025 en la ciudad de La Plata y lleva las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Raúl Guerrera, la presidenta del Senado, Verónica Magario, y autoridades legislativas de ambas cámaras. Fue registrada oficialmente el 23 de diciembre de 2025 bajo el número 15.562 y comunicada al Poder Ejecutivo para su promulgación y aplicación.