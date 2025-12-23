Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de diciembre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Kicillof blinda su gestión con un endeudamiento récord y nuevos fondos

Publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo podrá endeudarse en pesos o moneda extranjera por hasta USD 1.045 millones para afrontar vencimientos de deuda y otros USD 1.990 millones para refinanciar pasivos, cubrir déficit y financiar programas sociales y de inversión.

