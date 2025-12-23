23 de diciembre de 2025
Kicillof blinda su gestión con un endeudamiento récord y nuevos fondos
Publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo podrá endeudarse en pesos o moneda extranjera por hasta USD 1.045 millones para afrontar vencimientos de deuda y otros USD 1.990 millones para refinanciar pasivos, cubrir déficit y financiar programas sociales y de inversión.
El Gobierno bonaerense oficializó hoy, a través del Boletín Oficial, la política fiscal del próximo bienio, que autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse en pesos o moneda extranjera por hasta USD 1.045 millones para afrontar vencimientos de deuda y otros USD 1.990 millones para refinanciar pasivos, cubrir déficit y financiar programas sociales y de inversión.
El primer tramo del endeudamiento está directamente atado a los servicios de amortización previstos para 2025 y deberá destinarse exclusivamente a la cancelación de deuda futura. La norma faculta al Ministerio de Economía a definir los instrumentos financieros que considere más convenientes, con repago garantizado desde las Rentas Generales de la Provincia.
Uno de los puntos más sensibles del articulado es la posibilidad de afectar y ceder como garantía recursos de origen provincial y fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, además de activos financieros y flujos futuros. Esta cláusula vuelve a poner en debate el margen de autonomía fiscal de la Provincia frente a la Nación.
El segundo bloque de endeudamiento, por hasta USD 1.990 millones, amplía significativamente los destinos posibles de los fondos: desde la renegociación de deudas financieras y judiciales hasta la regularización de atrasos de Tesorería, el financiamiento de programas sociales, ambientales y de inversión, y el otorgamiento de avales y garantías.
En paralelo, la ley crea para 2026 y 2027 el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que se integrará con el 8 % de los recursos obtenidos por las operaciones de crédito. El 70 % se distribuirá automáticamente entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución y el 30 % quedará bajo administración provincial para programas específicos.
El fondo cuenta con una garantía mínima de $250.000 millones en caso de que el endeudamiento no alcance ese piso, con un cronograma de transferencias ya establecido. Para los intendentes, la medida representa un alivio financiero concreto en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias.
La norma también crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Económica, con facultades para requerir información al Ejecutivo, convocar funcionarios y monitorear trimestralmente la evolución de la deuda y la ejecución presupuestaria, en un intento de reforzar los mecanismos de control político.
Además, se autoriza la emisión de Letras del Tesoro por hasta USD 250 millones durante 2026 y se habilita a empresas públicas estratégicas como Buenos Aires Energía S.A. y Autopistas de Buenos Aires S.A. a tomar deuda por USD 150 millones y USD 250 millones respectivamente, consolidando un esquema de financiamiento expansivo que marcará la agenda económica y política de la Provincia en los próximos años.